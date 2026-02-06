Este es el primer once de Hernán Medford en su retorno al Saprissa

Tras 19 años y tres meses, Hernán Medford tiene todo listo para su retorno al Saprissa este jueves ante Carmelita por el Torneo de Copa.

Este es el primer equipo titular de Medford en su retorno al club morado y que presentará muchos rostros jóvenes debido a la regla del certamen que obliga a poner a cinco jugadores nacidos en el 2005 en adelante.





Los morados debutarán en este torneo, pues no participaron de las anteriores fases.

Por su parte Carmelita, es el único equipo de la Liga de Ascenso que aún sigue con vida en este certamen.

El ganador de la serie a ida y vuelta, que será la próxima semana, disputará las semifinales del torneo.

Este partido será a partir de las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.



