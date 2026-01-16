Este es el nuevo presidente del Deportivo Saprissa

El Deportivo Saprissa ya tiene nuevo presidente, tras realizarse este jueves por la noche la Asamblea de Accionistas se escogió a Roberto Artavia como nuevo jerarca del club.

El nuevo jerarca es un morado de corazón y asiduo en líder académico a nivel nacional, consultor internacional y asesor de gobiernos y empresas en más de 30 países.

Además, cuenta con un doctorado en estrategia por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, MBA de INCAE e Ingeniero Naval de USMMA, Kings Point.

“Su perfil profesional de alto nivel se complementa con un profundo y genuino vínculo con el Deportivo Saprissa, institución a la que ha acompañado como aficionado a lo largo de toda su vida, manteniendo una identificación histórica con los valores, la identidad y la grandeza del club, así como un amplio conocimiento del fútbol nacional e internacional”, mencionó el equipo en un comunicado.

Roberto Artavia, nuevo presidente del Saprissa

Artavia llega en sustitución de Juan Carlos Rojas, quien anunció su salida meses atrás y desde este mes de enero quedó fuera de sus funciones.

