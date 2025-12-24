EN VIVO
Este es el mensaje del Saprissa a su afición luego de un 2025 sin títulos

Los morados cayeron en la final de segunda fase el pasado sábado.

Saprissa vs. Cartaginés. Foto: Prensa Saprissa
Por José Fernando Araya 24 de diciembre de 2025, 12:08 PM

Saprissa firmó un 2025 sin títulos y suma ya tres torneos sin levantar la copa. 

Esto provoca diversas críticas de sus aficionados que poco a poco comienzan a perder la paciencia. 

De ahí que el club dirigiera un emotivo mensaje en video para todos sus aficionados y en el que apela al apoyo y la familia morada. 

Narrado por el defensor, Kendall Waston, asegura que “esta vez darlo todo no fue suficiente” y que en estos momentos “es donde nos exige levantarnos y volver a luchar”. 

Saprissa se quedó sin títulos en el 2025 tras perder el Clausura y Apertura 2025, de los cuales fue eliminado por Herediano y Alajuelense en la fase final. 

Además, no logró clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf tras quedar eliminado en fase de grupos en la Centroamericana. 

