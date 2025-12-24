Este es el mensaje del Saprissa a su afición luego de un 2025 sin títulos

Saprissa firmó un 2025 sin títulos y suma ya tres torneos sin levantar la copa.

Esto provoca diversas críticas de sus aficionados que poco a poco comienzan a perder la paciencia.

De ahí que el club dirigiera un emotivo mensaje en video para todos sus aficionados y en el que apela al apoyo y la familia morada.

Narrado por el defensor, Kendall Waston, asegura que “esta vez darlo todo no fue suficiente” y que en estos momentos “es donde nos exige levantarnos y volver a luchar”.

Hoy es un buen día para que hablemos como familia…

Saprissa se quedó sin títulos en el 2025 tras perder el Clausura y Apertura 2025, de los cuales fue eliminado por Herediano y Alajuelense en la fase final.

Además, no logró clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf tras quedar eliminado en fase de grupos en la Centroamericana.



