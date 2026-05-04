¿Estarán Fidel Escobar y Tomás Rodríguez? Este es el último amistoso de Panamá

La Selección de Panamá dio a conocer su último amistoso previo al Mundial Norteamérica 2026.

El juego será el 6 de junio contra Bosnia y Herzagovina. Posterior a ese partido, los canaleros se enrumbarán a su campamento base en Canadá.

La gran pregunta es: ¿Estarán los jugadores de Saprissa Fidel Escobar y Tomás Rodríguez?

Se acerca la hora de la verdad para el técnico Thomas Christiansen y es la de definir a sus mundialistas.

Fidel Escobar recibió tres partidos de castigo, mientras que Rodríguez goza de regularidad en el plantel.

Ambos fueron tomados en cuenta para la eliminatoria.

Los panameños enfrentarán en la Copa del Mundo a Ghana, Croacia e Inglaterra en Grupo L.

