"Estamos con sangre en el ojo": El mensaje de Javier Paradela tras perder el título

Muy dolido por la derrota, pero reconociendo que lucharán la próxima campaña por grandes cosas.

Así se mostró el delantero del Saprissa, Luis Javier Paradela, luego de perder la final ante Herediano.

El cubano realizó una publicación en sus redes sociales muy sentida y donde aseguró que le dolió bastante quedar nuevamente subcampeones nacionales.

“Es difícil saber que no pudimos lograr la ansiada 41 en este momento; les pido disculpas, pero tengan por seguro todos los morados que nos levantaremos más fuertes y unidos para lo que viene. Nos duele porque sabemos todos los que sufren detrás de nosotros, familiares, nuestra gran afición morada que nunca nos abandona, pero lo vamos a lograr PORQUE ESTAMOS CON SANGRE EN EL OJO”, destacó el jugador.

La publicación tiene muchas reacciones, pero destaca la del exatacante morado, Javon East, quien le contestó: “Rise to the top bro (“Sube a la cima, hermano”).

Los morados llegaron así a cuatro torneos sin conseguir un título nacional y dejaron escapar la 41 en sus vitrinas.

Paradela estuvo lesionado en la fase final y apenas disputó unos minutos este sábado en el Carlos Alvarado en la derrota 2-0 a manos del Herediano, que levantó su título 32 en su historia.



