Esta fue la jugada de Marcos Escoe que enfureció a todo el saprissismo

Saprissa volvió a sonreír y regresó a la victoria ante Guadalupe FC gracias a un doblete de Orlando Sinclair.



Sin embargo, la afición saprissista salió molesta por la presentación del delantero Marcos Escoe, quien ingresó de cambio al medio tiempo. Sus pases fallidos, movimientos sin balón descoordinados y una acción clave para el cuarto tanto marcaron su actuación negativa.

Varios aficionados lo recriminaron cada vez que fallaba una recepción, al punto de que Kendall Waston pidió apoyo para su compañero.



La jugada que desató la molestia del saprissismo ocurrió al minuto 88, cuando Escoe remató directo al cuerpo del portero de Guadalupe FC y, al lamentarse llevándose las manos a la cabeza, no advirtió que la pelota había quedado suelta y todavía en juego.﻿

Marcos Escoe damas y caballeros pic.twitter.com/gTCVv1DAWh — TD Más (@tdmascrc) September 14, 2025

La reacción de la gente atrás 🤦🏻‍♂️🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/di5FNzwqkp — TD Más (@tdmascrc) September 14, 2025





El técnico Vladimir Quesada defendió a su futbolista tras el partido:







“Ustedes (prensa) piden jóvenes figuras y lo mismo para la afición, la gente los maltrata porque fallan una, fallan dos o fallan tres… Incluso los de experiencia hoy en día fallan. Ustedes deben hacerle entender a la afición que ellos fallan porque son jóvenes. Esto es una cuestión de educación, debemos entender que los muchachos de la noche a la mañana no van a jugar casi perfecto, para esto se requiere tiempo”.

﻿Escoe terminó silbado en La Cueva en su primer juego oficial en el reducto morado.