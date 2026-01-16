Esta es la sanción a Mariano Torres por patear a Andrey Mora

La expulsión de Mariano Torres no generó ninguna duda. El capitán de Saprissa pateó con dureza al porteño Andrey Mora y vio la roja.



El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol determinó dos partidos de castigo para el capitán morado.

Aquí está la acción:

Expulsado Mariano Torres ¡Así inicia el torneo el capitán morado! pic.twitter.com/frmmmKqymg — TD Más (@tdmascrc) January 14, 2026

De esta manera, Torres no estará en el juego frente a Herediano y Sporting. Ambos partidos serán en condición de visitante.

﻿Otras sanciones

AD San Carlos



Sancionar al jugador Jonathan André McDonald Porras con 2 partidos de suspensión y una multa de ₡250. 000, al ser la primera vez en la temporada que es expulsado por juego brusco grave.



Puntarenas FC



Sancionar al club con una multa de ₡500.000, al ser la primera vez en la temporada que no cumple con la Zona Mixta en tiempo y forma como lo establece el Reglamento de Comunicación y Prensa.



Sporting FC



Sancionar al club con una multa de ₡250.000 al ser la primera vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido.



Club Sport Cartaginés



Sancionar al jugador Carlos Luis Barahona Jiménez con 2 partidos de suspensión y una multa de ₡250.000, al ser la primera vez en la temporada que es expulsado por juego brusco grave.

