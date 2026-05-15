Esta es la sanción a Gerald Taylor tras su gesto ante Herediano

Finalmente, el Deportivo Saprissa conoció la sanción que deberá purgar el jugador Gerald Taylor tras realizar un gesto obsceno en el primer partido de la final de fase ante Herediano y que le costó su expulsión.

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer que Taylor deberá perderse los dos próximos juegos tras esta acción.

“Sancionar al jugador Gerald Gisjiel Taylor Dosman con dos partidos de suspensión y una multa de ₡250,000.00 de conformidad con el artículo 37 inciso 2) al ser la primera vez en la temporada que comete un gesto obsceno hacia otro jugador”, mencionó el tribunal.

De esta manera, Taylor quedará fuera del segundo partido de la final de fase de ida este sábado en el estadio Carlos Alvarado y, de darse una gran final nacional, se perdería el primer partido.

Taylor le mostró el dedo del centro al futbolista Elías Aguilar, lo que observó el VAR y fue expulsado por el árbitro Juan Gabriel Calderón, dejando a los morados con un hombre menos.



