Esta es la sanción a Gerald Taylor por brusca falta a Creichel Pérez en la final

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer, este martes, la sanción al jugador del Deportivo Saprissa, Gerald Taylor, después de la acción antideportiva que protagonizó en la final ante la Alajuelense.



En los minutos finales del juego en el estadio Alejandro Morera Soto, Taylor, barrió con fuerza excesiva y golpeó a Creichel Pérez.



Esta situación provocó el malestar del bando rojinegro y también la expulsión para Taylor.

"Sancionar al jugador Gerald Gisjiel Taylor Dosman con dos partidos de suspensión y una multa de ₡250,000.00 al ser la primera vez en la temporada que es responsable de juego brusco grave", citó el comunicado de prensa.

Además, se acordó castigar al club con una multa de ₡375,000.00 al ser la segunda vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido.