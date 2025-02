Esta es la razón por la que Nicolás Delgadillo llegó sin ritmo al Saprissa

Nicolás Delgadillo llegó como toda una incógnita al Saprissa.

Su currículum marcó trayectoria en grandes nombres del fútbol argentino como Vélez Sarsfield o Atlético Rafaela, pero su último club fue Colón, donde estuvo prácticamente dos meses parado.

Según el propio futbolista, en su anterior club llegó a tener problemas de pago y al avisar que no seguiría, quedó completamente descartado.

Así lo declaró el día de su presentación con los morados.

“En Argentina es muy normal que al jugador que diga que no continua con el club en los últimos meses ya no te ponen, y tratan siempre, lamentablemente, de no pagar un sueldo por así decirlo, allá termina en diciembre y se cobra vencido, eso es normal en Argentina lastimosamente”, explicó a Teletica.com en aquella ocasión.