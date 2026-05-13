Esta es la gran incógnita en Saprissa a horas de enfrentar al Herediano

Las horas pasan y cada vez más se acerca el primer duelo de la final entre Herediano y Saprissa.

Ya sea para alargar la disputa por el título a dos partidos más o bien por el título 32 en la historia rojiamarilla.

Lo cierto es que, sin Mariano Torres y Fidel Escobar, Saprissa debe aprovechar La Cueva para intentar golpear primero en la final y para ello deberá echar mano de sus mejores armas.

No obstante, los morados se guardarán hasta el último minuto la respuesta a la principal incógnita de muchos: ¿Estará listo Javier Paradela?

El cubano se lesionó previo a las semifinales y se perdió toda la serie completa ante Liberia.

Pero ahora surge la incógnita de si podrá estar en los planes de Hernán Medford para el duelo de este miércoles.

“Es un tema que estamos viendo. Es un tema en el que todavía quedan unos días. Es un tema que estamos viendo con él”, mencionó Hernán Medford en la conferencia de prensa previa de este martes, pero sin adelantar nada.

Paradela suma cuatro tantos en 15 partidos disputados para un promedio de 0,27 goles por partido y una asistencia.

Además, suma ocho disparos a portería en lo que va del torneo.

De estar recuperado al 100%, es probable que el cubano pueda ver minutos en el Ricardo Saprissa o bien esperar a la vuelta en el Carlos Alvarado, donde ya podrá contar con Mariano y Escobar, por lo que también podría ser el retorno del cubano a la acción.



