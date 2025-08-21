¿Está bajo análisis la continuidad de Wanchope? Esto responde Lonnis

El técnico Paulo Wanchope y el Deportivo Saprissa buscan explicaciones luego de la derrota 1-0 ante Independiente de Panamá, por la Copa Centroamericana.

Erick Lonnis, miembro del Comité Deportivo de la S, explicó su sentir en su llegada al país.

Lonnis respondió varias preguntas sobre Wanchope y si se jugaba el puesto en los siguientes encuentros.

—¿Garantiza que Wanchope va a dirigir los siguientes partidos?

Yo no quiero hacer ese tipo de aseveraciones puntuales, les aseguro que desde el partido en Belice venimos haciendo análisis y por qué tenemos baches tan profundos, luego en Liberia y ayer, me ha tomado casi toda la noche y la mañana, estoy seguro que llegaremos a una conclusión pronto.



—¿Está bajo análisis la continuidad de Wanchope?



No, yo lo que dije es que estamos analizando todos los factores, cuerpo técnico, jugadores y todos los factores que influyen en que no tengamos un buen rendimiento.



—¿Se juega el puesto Wanchope en los partidos que vienen?



Como dije, no quiero entrar en ese tema, estamos analizando todo, no quisiera dar la impresión en que todo se resuelve quitando o poniendo un técnico, cuando esto pasa, no es una persona la que tiene la responsabilidad. Ya estamos tomando decisiones y preguntándoles por qué tienen el rendimiento que tienen. Estamos analizando el partido, algunas jugadas y de aquí salgo a reunión permanente para analizar por qué estamos teniendo este rendimiento.



—¿Qué conversó con Wanchope?



Está muy golpeado, lo entiendo, todos sabemos el nivel de exigencia que ha tenido en toda su carrera, entendemos, todos estamos golpeados, no queda más que analizar, ir para adelante y tomar medidas para que esto no se repita, no podemos volver a jugar un partido así, simple y sencillamente no podemos.



A partir de ahora, los morados se refugiarán en La Cueva para retomar el camino de la victoria.



El Monstruo tendrá partidos en el estadio Ricardo Saprissa ante Sporting FC, Motagua de Honduras y Alajuelense.

