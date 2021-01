Espíndola: 'Saprissa representa algo a nivel mundial'

Esteban Espíndola ha tenido la oportunidad de estar en varios equipos del continente, sin embargo sabe que el estar en Saprissa es algo especial y muy diferente.

"Saprissa es otro mundo, es otra cosa. Saprissa representa algo a nivel mundial", dijo Espíndola.

Es por esto que el formado en River Plate le pone el pecho a las balas, asume su rol en el club morado y toma la crítica como fortaleza para seguir adelante.

"Las críticas en este club es normal. La critica te hace tener los pies sobre la tierra, si la tomas con humildad te hace abrir los oídos y que por algo otras personas ven lo que ven", dijo Espíndola a Teletica Radio.

Este sábado anterior convirtió su primer gol vestido de morado, algo que toma como motivación después de un semestre pasado muy complicado para el.

"El semestre pasado se me corto mucho por varias razones pero es normal, el gol es muy especial por lo que representa para mi y mi familia, estoy muy contento de estar acá, eso da confianza, es algo importante en un jugador", explicó el defensa del Saprissa.

Las lesiones que le cortaron el ritmo y la difícil adaptación a nuestro fútbol, le han generado muchos señalamientos, los cuales toma con calma y mucha comprensión.

"He vivido críticas en otras temporadas, porque cuando estás en un club grande y los resultados no acompañan, se nubla un poco la visión en todo aspecto, en el club grande cuando los resultados acompañan se vive otra realidad", mencionó el ex seleccionado menor argentino.

El suramericano ahora se enfocará en seguir mejorando su nivel y poder adaptarse a la idea del Saprissa, el jugador sabe que la confianza a raíz del trabajo realizado le serán de gran ayuda para alcanzar sus metas en el país.

Espíndola y el Saprissa se preparan para enfrentar por Liga Concacaf al Arcahaie FC, este próximo viernes a las 4 p. m. en Ricardo Saprissa.