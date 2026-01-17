Escándalo en el VAR: Dichos del árbitro Mattus contra Mariano Torres generan revuelo

La polémica está abierta. El pasado martes Saprissa y Puntarenas FC empataron 2-2 en Tibás en un juego marcado por la expulsión del volante Mariano Torres por roja directa.

Pero antes de su tarjeta roja, hubo un penal sancionado al cuadro porteño luego de una revisión en el videoarbitraje.

El video del VAR salió a la luz como un ejercicio de transparencia, sin pensar que traería una polémica por las declaraciones del árbitro central William Mattus contra el capitán morado.

En plena revisión de la jugada, el argentino y el réferi central se enfrascaron en una discusión que quedó grabada en su totalidad en el audio facilitado.

La conversación fue la siguiente:

William Mattus: “Vea lo asustado que estoy que te pego a vos aquí” Mariano Torres: “Para eso sí sos vivo” William Mattus: “Lárgate de aquí porque te boto” “Ya me tiene harto este argentinito” “No me grita ni un tico, se lo voy a aguantar a usted huevón, no jodas”.

Los reclamos de Mariano siguieron y Mattus le dice a su compañero Kendall Waston: "Cállelo, porque yo lo boto".



"Ahora me voy a callar", le contestó Torres.



De inmediato las reacciones no se hicieron esperar en el video y cientos de aficionados asegura que el árbitro se pasó con el futbolista morado y sobre todo criticaron el uso de palabras despectivas y xenofóbicas por su nacionalidad.





Torres sufrió una expulsión al minuto 45+6’ de la primera mitad por una falta sobre el capitán Andrey Mora y que le provocará una sanción de dos partidos.







