Erick Lonis: "Yo quito el VAR porque ahora hay más polémica"

Erick Lonis, miembro del comité deportivo del Deportivo Saprissa, y director del programa DeportemásCR, brindó su posición con la controversia del videoarbitraje, luego de analizar en su espacio el clásico nacional que ganó el Monstruo 2-1 ante la Liga en La Cueva.

Lonny afirmó que si fuera por él, quitaría el VAR, herramienta tecnológica que entró a regir en el fútbol de Costa Rica en el 11 de setiembre de 2024, en el partido entre el Municipal Liberia y el Club Sport Cartaginés.

"Cuando usted dice el árbitro de Keylor Herrera, yo a veces prefiero árbitros como Keylor Herrera que digan, yo pito esto y yo asumo la responsabilidad, algo así como Ramón Luis Méndez, que en Paz Descanse...", comentó Lonis. Y agregó: "Yo quitaría el VAR. Yo quito el VAR porque ahora hay más polémica, mejor que sea uno el responsable y uno dice, se equivocó, Jeustin, y ya está. Lo llamaron, no lo llamaron. Bueno, fue lo que yo vi o fue lo que no vi. Y vuelvo un poco a las raíces, pero eso de estar esperando en cinco minutos para que den una decisión es...".

Mucha polémica



El clásico dejó jugadas muy polémicas como la expulsión de Aarón Salazar, el penal pitado a Alexis Gamboa, por una patada a Ariel Rodríguez, también una controversial acción entre Guillermo Villalobos y David Guzmán en el área manuda, el codazo de Orlando Sinclair sobre Fernando Piñar y por supuesto, la jugada de antes de finalizar el partido, en la que Pablo Arboine sujeta a Anthony Hernández en el área morada.



Todo eso generó molestia en el equipo rojinegro, así lo dejó ver su propio presidente Joseph Joseph.

“Siempre vamos a ser autocríticos, pero sí preocupa el tema del arbitraje. Hubo cuatro jugadas consecutivas que no sé qué pasó. Creo que Keylor llevaba un partido muy bueno hasta que expulsó a Salazar. Eso no era amarilla, no daba para doble amarilla, no sé por qué el VAR no lo llamó", dijo Joseph Joseph.

El jerarca manudo indicó que "después, en el penal de Ariel Rodríguez, él está jalando la pantaloneta a Gamboa. Luego hay un codazo de Sinclair; nuestro jugador va para el hospital porque tiene el pómulo sumamente hinchado. Y por último el penal de Anthony”.



Por l momento, la Liga analiza enviar una queja formal a la Comisión de Arbitraje.