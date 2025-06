Erick Lonis: “Yo le digo al saprissismo que no se preocupe"

Erick Lonis no necesita presentación en Saprissa. En una amplia conferencia brindó sus primeras declaraciones como miembro del Comité Deportivo de Saprissa. Su buen verbo se hizo notar en algunas consultas que pudieron haber metido en apuros a otros.



Dejó claro que el club necesita refuerzos y más en la delantera. Además brindó un mensaje de aliento a la afición para lo que está por venir.

"He pasado crisis, he estado aquí en las crisis más duras. Yo vendí palcos virtuales, era el capitán, tenía mi futuro asegurado y vendí palcos virtuales. Sabía lo que es ir en una empresa a vender palcos virtuales, de empresa en empresa para estar en el equipo, era un momento difícil. Cinco meses, seis meses de salario atrasado, estuve en esa crisis. He estado en dos crisis y miren, las grandes instituciones siempre salen adelante, no se preocupen. Y yo le digo eso al saprissismo, no se preocupen", comentó Lonis.