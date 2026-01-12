Erick Lonis: "Ya logramos estabilizar el presupuesto"

El miembro del Comité Deportivo de Saprissa, Erick Lonis, se refirió a la actualidad de Saprissa en la presentación de los nuevos jugadores: el portero Mainor Álvarez, el nicaragüense Bancy Hernández y el panameño Tomás Rodríguez.

Estos fueron los temas más destacados que brindó Lonis:

Planilla: Estamos muy satisfechos no solo con la incorporación de los jugadores que vamos a presentar y también el ascenso de jugadores de liga menor. Hay que reconocer la renovación de Ricardo Blanco por seis meses más y el regreso de Rachid Chirino, hemos hecho un equipo equilibrado.

Venta de Kenay Myrie: Kenay hicimos una negociación con el Copenhague de Dinamarca, ahí jugó Christian Bolaños, es un club que juega Champions, es algo que se buscaba y estamos esperamos finiquitar todo y el arreglo ya está cerrado.

Dinero por ventas: En esto Saprissa es uno de los tres equipos junto con Chivas y Pachuca en Concacaf que más desarrolla talento, hay que aprovechar eso para el fútbol nacional e internacional. La valoración por Kenay era de $350 mil, en el caso de Warren un acuerdo y tuvo una lesión y se cayó, hicimos una estrategia de colocarlo en otro lugar para que jugara y exponer a los interesados que él estaba en condiciones, al final se traspasó a Warren por un monto importante y siempre mantenemos derechos económicos. Los montos superan el millón de dólares. Con estas ventas nos dimos cuenta que el talento tico es perseguido por todas partes del mundo.

Tomás Rodríguez: Tendríamos que llevarnos una tarde, nos hemos mantenido al margen de una situación que tenía que resolver el club de él con el Monagas de Venezuela, ellos tenían cosas que resolver y nos mantuvimos expectantes. El Saprissa ha sido una combinación de habilidad, estrategia y también de que el Sporting ha reconocido que Saprissa es una institución con valores muy altos. Mucho de la posibilidad pasa por el presidente de Sporting Juan José Zonta, por el Gavilán Gómez y por el mismo jugador, ellos están muy contentos por cómo defendimos a Gustavo Herrera.

Derechos económicos si va al Mundial: Son situaciones de las que no puedo hablar por confidencialidad, esos temas económicos son delicados, pero sí Saprissa se va a ver beneficiado si va al Mundial y sí se va a ver beneficiado si se da una venta.

Refuerzos titulares: Tenemos mucho interés en Panamá y ahora con la venida de Bancy hay mucha expectativa en Nicaragua, no sabemos si van a poder jugar mañana, ellos ingresaron la semana pasada y hemos hecho un esfuerzo para tratar de tenerlos cuanto antes, pero eso tiene que ver con legislación y tiene sus plazos.

Situación financiera: Tal vez en montos no podemos competir con algunos clubes que usted menciona que es sabido que tienen una facilidad económica momentánea por diferentes circunstancias, pero en calidad sí. Yo creo, con todo respeto, Mayron George compite con Tomás Rodríguez Bancy compite con cualquier volante ofensivo de cualquier de los equipos, tal vez lo que hemos sido es más estratégicos. Tenemos una facilidad que tal vez otros equipos no tiene para colocar jugadores afuera, tenemos buena relación con representantes de cartel y eso hace que la posibilidad sea mejor, es una ventaja competitiva. Por otro lado, fuimos honestos desde que llegamos sobre la parte financiera, entre otras cosas, tenemos una estrategia, nosotros con el mismo presupuesto logramos contratar jugadores y llegar a negociaciones para que otros jugadores fueran a otros equipos.

Por ejemplo, Yoserth Hernández es buen jugador y fue a Liberia, Samir está a préstamo, Nicolás Delgadillo, Ryan Bolaños y Kliver Gómez rescindimos en buenos términos. Si ustedes se ponen a ver todo eso ha sido un ahorro muy importante para el club y eso nos ha permitido contratar sin aumentar el presupuesto.

Yo siento que a la MLS se venden jugadores entre 18 y 20 años, 20 y 23 años a Europa, entre 26 y 28 años para Asia, los jugadores que hemos contratado son perfectamente vendibles, eso nos va a permitir seguir generando dinero. En cinco meses hemos vendido más de un millón de dólares y tenemos la posibilidad de aumentar ese monto.

Ya logramos estabilizar el presupuesto y eso nos da una plataforma para seguir creciendo e invertir en divisiones menores que para nosotros es un gran reto.