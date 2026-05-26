Erick Lonis ve convocatoria de panameños al Mundial como un éxito grupal

La convocatoria de Fidel Escobar y Tomás Rodríguez al Mundial 2026 para defender los colores de Panamá es bien recibida en Saprissa.

“Dos jugadores de Saprissa, dos que juegan en Costa Rica, están en el Mundial y es un incentivo. Esto es un logro de quienes nos ayudaron, de la afición, del cuerpo técnico y de los jugadores que los apoyaron”, explicó Erick Lonis, encargado de la parte deportiva de los morados.

Mientras Tomás jugó 22 partidos, 20 como titular, y marcó seis tantos, Fidel lidió con lesiones y solo estuvo en cancha en cinco cotejos, cuatro de ellos desde el arranque, durante el torneo recién finalizado.

Uno de los temas más conversados es el del dinero que entrará a las arcas del equipo.

“Los montos que se giran se establecen después del Mundial”, explicó Lonis, al tiempo que adelantó en qué se utilizarán los fondos.

“Es un dinero que va a entrar y nos va a permitir ayudar en ligas menores”, concluyó.