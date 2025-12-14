Erick Lonis sobre Randall Leal: "Nosotros no inflamos el mercado, si él tiene una oferta, bien"

Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, dejó claro que el equipo no entrará en pujas tras una pregunta sobre el supuesto interés de Herediano en Randall Leal y si el Monstruo le hará un ofrecimiento al jugador.



"Bien, que bien, que vaya el Herediano, me parece perfecto", respondió Lonis.

Al consultársele si el Monstruo le planea hacer una oferta, el excapitán morado, respondió: "No, ¿por qué tendríamos que hacerlo? Es que nosotros no contratamos así. Mira, nosotros no inflamos el mercado si él tiene una oferta bien, nosotros no vamos a hacer nada para entrar en pujas".



Y agregó: "Yo creo que ese tipo de costumbres es lo que nos ha llevado a una situación financiera desequilibrada. Es nuestra manera de trabajar, él es un buen muchacho, estuvo aquí, lo recibimos para que pudiera entrenar. Cosa que, por cierto, no vamos a volver a hacer".

Además, Lonis detalló que "si él (Leal) tiene una oferta de Herediano, de Liga Deportiva Alajuelense, de cualquier otro club, perfecto, me parece bien. No tenemos por qué nosotros entrar a elevarle las expectativas salariales a un jugador, no tenemos por qué entrar en una puja para elevar el valor del jugador, porque no está dentro de nuestros planes, nunca lo ha estado".

Por último, Lonis dejó claro en cuáles circunstancias sí se permitirá que un legionario entrene o no con el Monstruo.

"Nos mete mucho ruido. Nosotros actuamos de buena fe, le abrimos las puertas, después vienen las especulaciones, entonces quieren comprometernos en una contratación con el jugador, después el jugador va a otro club y es mucho ruido. A veces uno actúa por costumbre o por buena fe, pero yo creo que desde el punto de vista de la transparencia y de la formalidad, es mejor no hacerlo nuevamente", expresó.

Incluso, Lonis puso de ejemplo el caso de Leal, quien "viene, entrena con nosotros, entonces nos empiezan a decir que si nosotros lo vamos a contratar, entonces la misma planilla nuestra empieza a decir, ¿será por mí o será que me van a quitar? Entonces es un ruido innecesario. Después el jugador negocia con otro club, se va a otro club y ha estado con nosotros".

"Yo creo que por más buena nota que uno quiera hacer, hay cosas que no calzan, ¿me entiendes? ¿Que haya jugadores con algún pasado morado? ¿Eso no tiene nada que ver? No, si tiene pasado morado y si viene aquí nos asegura que es mientras busca una oportunidad en el extranjero, como pasó con Francisco Calvo, bien", añadió.