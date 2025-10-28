Erick Lonis sobre el mercado de ligas menores: "Está inflado"

La salida de dos jugadores de liga menor del Saprissa hacia Herediano ha causado revuelo.

Por esta razón, Erick Lonis, encargado de la toma de decisiones deportivas en la casa morada, atendió a la prensa y trató varios temas.

Relación con agentes

La relación con los representantes es excelente, especialmente con los que siguen la ruta formal con el equipo. Entendemos que ha evolucionado de la Primera División a las ligas menores. Lo que buscamos es que respeten los intereses de la familia, del jugador y del Saprissa. Si alguien se los quiere saltar, no vamos a aceptar esas situaciones. Hemos hecho contactos con agentes internacionales y vamos creciendo.

Emmanuel y Gabriel Sibaja

El caso es muy sencillo. Nosotros hicimos una propuesta para mejorar la situación en el club y no la aceptaron. Son buenos jugadores y son educados, y nos damos por satisfechos.

Expectativas en ligas menores y contratos profesionales

Los jugadores que llegan a ligas menores llegan con el sueño de jugar y destacar, y en algún momento se proyectan que podrían llegar al fútbol de Primera División; destaco “podrían” porque son proyectos. Le hemos mejorado la situación a estos chicos y también en fútbol femenino. Estamos en el proyecto de hacerlo con 14 o 15 más, y ellos no lo aceptaron (Emmanuel y Gabriel).

Mercado de ligas menores

Si está inflado el mercado en divisiones menores, hay que ser muy responsable. No podemos llegar y pagar cifras que no consideramos responsables a jugadores de 14, 15 o 16 años. Muchas veces pagar sumas que no corresponden al desempeño del muchacho no es aconsejable.

Fuga de talento en divisiones menores

La fuga de talento es imposible de evitar. En Primera División hay 30 jugadores y en divisiones menores son cientos, y no todos, por diferentes razones, llegan. Vea en Argentina, todos juzgaron a Boca y River Plate, pero no todos llegan a jugar en primera.

Contrataciones y análisis (metodología)

Contratar no pasa solo por el dinero; tenemos que ser más analíticos, tener más datos de los candidatos, analizarlos en diferentes contextos. No creemos contratar solo por video, necesitamos hablar con ellos y su entorno. Tenemos que ser más agresivos, pero no en plata, sino siendo más analíticos.

Jugadores extranjeros en el fútbol tico

En el fútbol nacional hay un gran porcentaje de fracaso en contrataciones internacionales. En todos los equipos debemos tratar de disminuirlo, porque no se puede llegar a cero.