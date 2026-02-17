Erick Lonis sobre declaraciones del padre de Rachid Chirino: "Me parece bien lo que hicieron los capitanes"

Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, se refirió este martes a las declaraciones que dio el padre de Rachid Chirino, Carlos Chirino, días atrás en Tigo Sports y que desencadenó en reacciones de los capitanes Mariano Torres y Ariel Rodríguez.

"Voy hablar de varios aspectos, uno es que hoy las cosas son muy diferentes hace 30 años, cualquier cosa que usted diga tiene un megáfono más amplio, antes un padre podía decir eso en un grupo de amigos y no pasaba mucho, hoy eso tiene mucha repercusión", comentó Lonis en el programa 120 Minutos en Radio Monumental.

El administrativo morado indicó que "nosotros hablamos con el papá cuando le seguimos la pista, muy agradecido, es muy saprissista, agradecido de que su hijo volviera la institución. Ahora, uno tiene que entender. Entiendo, tienen que defender el club, a los jugadores y me parece que estuvo bien, creo que no ha pasado a más creo que Rachid lo ha entendido".

Además, Lonis detalló que "no es fácil, me ha tocado hablar con padres que han pasado esta situación, yo también soy padre, uno se identifica con el padre que se frustra que le duele una situación del hijo, que estamos expuestos todos ante el grito de la afición, ante el reproche, unos de una forma y otros de otra".

"El padre de Rachid reaccionó así, creo que él ha aprendido de esta lección, más que criticar me pongo en el lugar de él y fue un momento de dolor y frustración, pero como profesionales, tenemos que entender que debe tratar de manejar su entorno y también a su familia, a veces se puede y a veces no, porque una declaración de un ser querido o una persona cercana al entorno del jugador, en vez de beneficiarlo puede perjudicarlo. Hay que sacar provecho y aprendizaje de la situación, yo entiendo al padre cuando habla como un padre dolido en un momento inoportuno", concluyó sobre este tema.

Mariano Torres al padre de Chirino: "Si quiere defender a su hijo que lo haga, pero que no me nombre a mí ni a la afición"



El capitán de Saprissa, Mariano Torres, le respondió al padre de Rachid Chirino durante la previa del juego ante Carmelita por el Torneo de Copa.

Torres indicó, en la transmisión de TDMás y Teletica Deportes Radio, para brindar su parecer.

"Está bien que salga a defender a su hijo, eso tiene todo el derecho, después, que nombre a personas como a mí, a la afición, o a otros compañeros, está muy equivocado", comentó Mariano. Y agregó: "A mí si la gente me tiene cariño es porque he hecho algo en el club, llevo 10 años consecutivos jugando y las cosas me las gano dentro de la cancha, entonces, creo que está muy equivocado, si quiere defender a su hijo que lo haga, pero que no me nombre a mí ni a la afición ni a nadie, eso”, aseguró Mariano en Teletica Radio.

Además, el capitán del Monstruo, aseguró que no tiene problemas con ningún compañero, incluso Chirino.

"Yo no tengo ningún problema con los compañeros, ni siquiera con Chirino, me parece un buen jugador y puede ayudarnos bastante, pero eso no tiene nada que ver con lo que salió a decir el padre. El padre debe respetar un poco más y como dije recién llevo muchos años acá y las cosas me las he ganado", añadió.

Por último sobre este tema, Mariano destacó que lo dicho por el papá de Chirino no se ajusta a la verdad. "Aparte, por ejemplo, dice cosas que son mentiras, porque cuando yo he cometido errores dentro de la cancha me han criticado y me he callado la boca, me preparo de la mejor forma, para que cuando me toque jugar, estar altura de esta camiseta, todos estos años lo he demostrado".

No solo Mariano habló.

Por otra parte, no solo Mariano se refirió a las declaraciones del padre del jugador sino también el atacante Ariel Rodríguez.

“El papá siempre va a cuidar a su hijo, sabemos que él no quiere hacerle daño a su hijo, pero nosotros también hemos trabajado muchísimo en esta institución, tenemos muchos años y él tiene que defenderlo de otra manera sin estar nombrando a nadie”, dijo Ariel a Teletica Deportes Radio.

Rodríguez argumentó que "como grupo igual respaldamos a Chirino", pero dejó claro que Carlos debe cuidar más sus declaraciones.

"Tiene que tener cuidado con las declaraciones que da, porque más bien puede afectar a su hijo, obviamente lo respeto, sé que la forma de la que ve las cosas para defender a su hijo, pero hay que cuidarse", detalló.

El ariete sentenció que en el club "a todos los jugadores nos han chiflado, de una u otra manera, cuando estamos jóvenes o grandes y si quiere seguir en Saprissa debe entenderlo".

Por último, terminó su comentario con esta frase: "Ojalá la próxima vez pueda aconsejar a su hijo en su casa, es lo mejor para él y así va a cuidar más a Chiri".

¿Qué dijo el papá de Chirino?

Carlos Chirino aseguró, en una entrevista en Tigo Sports, que la afición saprissista es “irresponsable”, señaló a un sector de la prensa deportiva y también mencionó a Mariano.

Específicamente sobre Mariano, Carlos citó que "yo nunca he escuchado a un periodista a criticar a un jugador con todo el respeto como Mariano Torres, es un gran jugador, pero yo no escucho nunca a la prensa decir nada de Mariano Torres".

