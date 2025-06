Erick Lonis: "Necesitamos un delantero todo el mundo lo sabe"

Erick Lonis se incorporó oficialmente al Comité Deportivo de Saprissa. En la conferencia de prensa respondió sobre muchas consultas y dejó claro que quiere fortalecer la delantera del equipo.



—¿Tendrá voz y voto en las contrataciones?



Pablo Wanchope trajo a Marcel Hernández y a Mariano Torres, nosotros tenemos poco tiempo, fueron cuatro días que me incorporé, tenemos buen equipo, buenos jugadores, a veces hay un impasse físico, no es tan fácil recuperarse de haber ganado cuatro títulos, eso a la larga tiene consecuencias físicas y mentales. Hay algunas áreas que tenemos que reforzar, nosotros entramos a fortalecer.



—¿Cuáles cambios hacer en el equipo?



De momento nos toca resolver algunas situaciones del primer equipo, tenemos que reestructurar el tema de divisiones menores, eso suena fácil, pero hay que enfocarse en las exigencias que el fútbol internacional nos está solicitando. Tenemos que pensar que la exigencia a nivel internacional en cuanto a los jugadores son diferentes. Nosotros tenemos que cambiar y ver por qué en el Caribe se está compitiendo, tenemos que hacernos preguntas y buscar respuestas. Hay que tener una estructura de gestión de talento que nos permita competir a nivel internacional.



No nos podemos quedar con la historia, no nos podemos quedar con un escenario que ha cambiado en los últimos 30 años, es nuestro deber ser sinceros, autocríticos y exigentes con las exigencias que se tienen.



—¿Qué significa volver a Saprissa?



Yo pensé que yo había pasado por los momentos en que me presionaba todos los domingos sabiendo que yo tenía que ser el mejor, me retiré y en parte sentí un alivio y años después estoy aquí. Yo estoy aquí porque mucho de lo que soy se lo debo a Saprissa, mucho del cariño de la gente, yo siento el mismo cariño y eso de una u otra forma es un compromiso.

Yo tengo actividades privadas que requieren de tiempo, uno no puede venir a medias y yo afortunadamente tengo a mis papás aún, yo me tomé el tiempo para pensarlo. Yo como siempre consulté a mi papá que es muy saprissista y le dije, papi, está pasando esto, yo tengo cierto temor de no poder tener el tiempo suficiente y me dijo que mucho de lo que usted es se lo debe al equipo y usted tiene ese compromiso hasta que se muera. Tiene que agradecer de una u otra forma, buscamos la forma de estar aquí, ser profesional y dedicar el tiempo. Es una gran presión y estamos acostumbrados, así es este equipo, aquí vamos a estar.

Voy a decir algo que no me corresponde a mí, yo he estado en este equipo 30 años, hemos pasado crisis, yo vendí palcos virtuales, era el capitán y vendí palcos virtuales, de empresa en empresa en un momento difícil, cinco meses sin salario, estuve en esa crisis, cuando vino Vergara me lesioné la rodilla y me retiré.



Las grandes instituciones salen adelante, yo le digo eso al saprissismo, siempre salimos adelante. En los años 70's se creó este estadio y hoy tenemos derechos de televisión, marcas, bancos privados, marcas grandes. A veces las instituciones necesitan esto para salir fortalecidos de todas las crisis. Es la naturaleza de los equipos y Saprissa está en capacidad de superar esto.



Tenemos unos 2 millones de saprissistas y esa es nuestra fortaleza. Ya lo hemos hecho en el pasado y ahora con la gente que tenemos alrededor y esto lo vamos a superar, estoy seguro.

—¿El saprissismo exige títulos cada seis meses, que diagnóstico hace de la planilla del último año?

Nosotros tenemos un extraordinario equipo, tenemos un gran equipo. Hay cosas que suenan a justificación, pero no. Cuando los equipos ganan una y otra vez llegan a la época en que no ganan. Eso pasa en todos los equipos, como los Bulls de Chicago, Saprissa ganó seis campeonatos y luego no ganó. La exigencia es ganar siempre.









La estructura de nuestro campeonato es desgastante, los jugadores deben recuperar, emocionalmente nos guste o no la mente se relaja, en este formato de campeonato no es fácil ganar cuatro títulos, es un proceso normal en los equipos.









—¿Se fichará a un delantero?







Sí, necesitamos un delantero, todo el mundo lo sabe, es otra cosa que vamos a analizar.









—¿Quiénes conforman el Comité Deportivo?







Vamos a integrar más gente para aportar y que tienen mucha experiencia y han sido ganadores, de momento no puedo decir nombres.









—¿Tendrá Saprissa un gerente deportivo?

Tenemos que ser autocríticos, y mente abierta, te voy a decir a título personal lo que pienso, tenemos que analizar por qué hay que traer un gerente de otro país, por qué eso se ha instalado en el consciente de las personas, somos un equipo que ha crecido. Hemos tenido extranjeros muy buenos y que son parte de la institución. Es posible si luego del análisis es la decisión correcta, lo vamos a hacer, por qué no hacer como las empresas que mandan sus profesionales becados a aprender, formarse y siguen trabajando. Cuáles jugadores se van a retirar y ver qué vocación tienen.



—¿En un futuro se ve como presidente de Saprissa?



Milton, usted sabe que hay que tener mucha diplomacia, paciencia, usted sabe que yo no tengo eso. No, hay cosas que para las que uno sabe que no es bueno. Yo amo a esta institución y le puedo aportar a esta institución. En la parte política no soy bueno, no sé el manejo de esas cosas.



Un presidente debe tener mucha tolerancia y sé que no es lo mío, vamos a construir una estructura deportiva competitiva. Yo les aseguro que lo vamos a hacer bien, vamos a crear mejor talento en este país, más de lo que Saprissa lo ha hecho.



—¿Qué opina de los jugadores que tuvieron pocos minutos y que la afición pide su salida?



Nosotros vivimos en un mundo súper acelerado, hoy todo es rápido, los resultados deben darse hoy, pero en el fútbol no es así. A esta institución han venido excelentes jugadores y son pocos los que llegan y rinden de manera inmediata.



Consolidarse requiere su tiempo, requiere jugar partidos, nos hemos vuelto poco tolerantes, nuestra labor es ser más tolerantes, más analíticos, si un jugador es bueno y no le está yendo bien tenemos que preguntarnos por qué y ponerle las condiciones para que le vaya bien. Eso es la diferencia entre una institución que descarta y otra que hace crecer a los jugadores. A pesar de que muchas veces la afición y prensa se vuelve impaciente y nosotros tenemos que invertir en los jugadores y a veces seis meses no es suficiente. Hay que saber gestionar el talento y a la persona.



—¿Ya ha visto a algunos jugadores para ficharlos?



Me gustaría tener a algunos jugadores si n es ahora es en el futuro. Hay que invertir en la gente, en todo en la vida.