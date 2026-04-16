Erick Lonis: “El título lo necesitábamos todos”

La victoria en la final del Torneo de Copa ante Sporting fue recibida por todo lo alto en el Saprissa. Los morados no ganaban nada desde que se dejaron la 40 y este nuevo trofeo fue festejado en todos los rincones de la familia morada.

“Lo necesitábamos todos”, sentenció categóricamente Erick Lonis, encargado de la parte deportiva del club, al señalar que tanto jugadores, cuerpo técnico, parte administrativa y la afición añoraban volver a coronarse.

Para Lonis, el logro se cimienta en la importancia que tiene para la institución y el porqué.

“Siempre le hemos dado la importancia al título por el respeto a la organización y a nuestra historia”, explicó el administrativo.

Con un título en la bolsa, el Saprissa ahora se puede enfocar en el Clausura, que se encuentra en el cierre de la fase regular.

Los tibaseños ahora deben enfocarse en el siguiente rival: Alajuelense en el Morera Soto.

El domingo, Saprissa visita la casa rojinegra y la victoria es obligación para ambos, más allá del rival, porque los dos luchan en la parte alta de la tabla.

“Tenemos seis horas para celebrar, porque ya mañana hay que pensar en el título”, concluyó Lonis.