Erick Lonis conversó con Jorkaeff Azofeifa: "Nadie se toca los genitales en público"

Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, se refirió a dos hechos concretos: los tres partidos de sanción a Mariano Torres y Fidel Escobar, y a la solicitud de revisión de Liberia a Jorkaeff Azofeifa por hacer un gesto obsceno en el festejo el domingo anterior (1-1).

"Liberia está en su derecho, la reglamentación lo permite, no tenemos mucho qué decir en ese aspecto", comentó Lonis en Teletica Deportes Radio. Eso sí, Lonis dejó claro: "Nadie se toca los genitales en público, eso no es aceptable, yo hablé con él (Azofeifa) y hay que aceptar cualquier tipo de medida al respecto, él tiene que aprender".

Además, en relación con la decisión del Tribunal de Apelaciones de la Federación de mantener los castigos a Mariano y Fidel, Lonis aseguró que ya dio por finalizado el tema.

"Vamos a dejar el castigo ahí. Nosotros creemos que en este caso habían atenuantes que nos permitían pensar que las sanciones se podían eliminar o disminuir, pero no se logró", añadió.

También, Lonis reveló que este tema de "broncas" es "difícil" porque hay que ver el contexto de cada situación.

"Yo también participé en broncas, son deportes de contacto. Yo he visto broncas hasta en Fórmula 1. Yo no lo justifico, pero lo entiendo. Hay que saber controlarse", agregó.

Incluso, Lonis reveló la charla que sostuvo con el grupo este martes en el centro de entrenamiento del Monstruo.



"Tenemos que enfocarnos en jugar y en lo personal usé un ejemplo, a mí me gustan casi todos los deportes, usamos el ejemplo de los Pistons de Detroit, quienes eran los chicos malos, jugaban sucio, tenían formas de ensuciar el partido, y llegaban a la serie contra los Bulls. Ellos (los Bulls) entraban en los mismos pleitos y los sacaron dos años seguidos.

"A la tercera vez, los Bulls se dedicaron estrictamente a jugar, la ganaron y empezó la dinastía cuando se enfocaron en jugar. En eso nos enfocamos y lo recibieron perfecto (el mensaje)", señaló.

Por último, Lonis sí fue enfático al manifestar que no estaba de acuerdo con la sanción de reducción de aforo del 20% en una de las graderías del estadio Ricardo Saprissa este domingo a las 4 p. m.

"En esa estoy en desacuerdo, eso no tiene lógica. El fútbol no tiene por qué castigar con un 20% de aforo, no tiene por qué castigar a algo que pasó a 100 kilómetros de aquí", concluyó.