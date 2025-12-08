Erick Lonis confirma que Dax Palmer será legionario

Dax Palmer será legionario. El jugador, el Saprissa y Alcorcón de España ya acordaron todo por los servicios del futbolista.

Aunque Lonis no reveló el nombre del equipo, el periodista Eduardo Castillo de Teletica Deportes Radio dio a c﻿onocer la semana pasada que se trataba del Alcorcón, de la tercera división española.

Eso sí, la salida de Palmer del cuadro morado la confirmó el propio Erick Lonis, del Comité Deportivo del equipo, en una transmisión en Facebook en la previa de su programa Deportes +.

"Hay varias cosas, cuando hay un jugador que tiene proyección y recibe una oferta del extranjero, aunque tiene contrato con él tiene que dejarlo ir. Es una proyección de él, para la familia, usted no le puede decir que se quede en el equipo porque tiene un contrato", comentó Lonis.

Además, Lonis calificó la negociación como "un excelente trato para Saprissa y para otros muchachos que vienen".



Incluso, el administrativo morado señaló que el club pagó la cláusula del jugador. "Nosotros mantenemos un monto, un porcentaje de los derechos del jugador", añadió.



Palmer debutó con la S el 26 de noviembre del 2023, justamente con Vladimir Quesada como entrenador y tenía contrato hasta diciembre del 2028.