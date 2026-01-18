Enrique Osses habló sobre polémica de Mattus y Mariano: "No hubo falta de respeto"

El presidente de la Comisión de Arbitraje, el chileno Enrique Osses, habló ampliamente sobre la polémica que tuvieron el árbitro William Mattus y el capitán del Saprissa, Mariano Torres.

El pasado martes, a la hora de chequear una jugada en el VAR, Mattus tuvo una discusión con volante morado:

La conversación fue la siguiente:

William Mattus: “Vea lo asustado que estoy que te pego a vos aquí” Mariano Torres: “Para eso sí sos vivo” William Mattus: “Lárgate de aquí porque te boto” “Ya me tiene harto este argentinito” “No me grita ni un tico, se lo voy a aguantar a usted huevón, no jodas”. Los reclamos de Mariano siguieron y Mattus le dice a su compañero Kendall Waston: "Cállelo, porque yo lo boto". "Ahora me voy a callar", le contestó Torres.

Saprissa emitió un comunicado donde reprocha las declaraciones y el trato del árbitro.

Este sábado, en la previa al juego entre el Herediano y Saprissa, Osses emitió su criterio y aseguró que no hubo falta de respeto.

"Creo que se ha sacado un poco de contexto esto en el sentido de que, si bien es cierto que existieron esas palabras, cuando se dice lo más grave, que es algo un poco xenófobo, no está William hablando con Mariano en ese momento; es con el VAR. En la cancha se dicen cosas, no lo estoy justificando.

“El VAR decide invitar a una revisión por un potencial penal y termina sancionando penal a favor de Puntarenas. A partir de eso, paralelamente, se genera una serie de conversaciones entre el jugador y el árbitro. No hubo falta de respeto, no se lo dijo cara a cara, se dio en un contexto distinto, pero hay que tomar acciones para minimizar esto y que no se vuelva a repetir", mencionó Osses en declaraciones a FUTV.

Lo que sí fue claro el presidente del arbitraje es que las decisiones que se tomen, se hará a lo interno.

"Se resolverá a lo interno. Los árbitros saben y conocen un poco lo que piensa esta administración y saben a qué se exponen y tienen claras las reglas del juego. Son 13 árbitros actualmente en la Primera División y pueden existir reflexiones o cambios para que tomen conciencia de este tipo de dichos”, concluyó.



