En la Liga no se sienten aludidos por cometario de “equipo segundón” de gerente del Saprissa

Los cometarios de Gustavo Chinchilla, gerente del Saprissa no son de recibo en Alajuelense. Así lo explicó Marco Vásquez, vocero de Alajuelense.

“No quiero asumir que se habló de nosotros. Si se habló de segundones que se digan nombres”, dijo el manudo en respuesta a estas palabras del tibaseño:

“Al Saprissa no le regalan la plata, al Saprissa no le regalan los torneos, al Saprissa no le regalan nada; pero resulta que tiene un problema de descalce de flujo y en un medio que tiene 20 años de estar tratando de reinventarse sacan una noticia que dice que Saprissa no tiene plata para pagar esto (..) Y a la par, noticias de otro equipo que tiene las mejores condiciones económicas en no sé cuántas décadas. ¿Por qué? Porque Saprissa vende, no por el otro equipo segundón; sino porque Saprissa vende, esa es la realidad, pero nosotros mismos nos la buscamos”, durante entrevista en Columbia.

Vásquez fue enfático en decir que los rojinegros son líderes en el fútbol femenino, en la Copa Centroamericana, en el pago de obligaciones con Hacienda y que sí quedaron segundos, pero que el campeón fue Herediano.

“No nos podemos sentir aludidos”, sentenció.

El vocero asegura que le gusta hablar de frente y con nombres.

“Lo que no entiendo es que si están enfrentando estos problemas, porque andar buscando micrófonos, tribuna y los reflectores, en vez de solucionar los problemas", concluyó.