El Valencia levanta la mano y se interesa por Kenay Myrie

El Valencia de España levanta la mano y ya pregunta por el joven lateral Kenay Myrie del Saprissa.

El futbolista de 19 años interesa al Valencia B, esto según lo informa el periodista especializado en fichajes, Kevin Jiménez y replican medios como Tribuna Deportiva y Super Deporte de España.

“El club de Mestalla negocia con el Deportivo Saprissa la cesión con opción de compra del prometedor carrilero de 19 años, una operación similar a la de Warren Madrigal y pensada tanto para salvar al filial como para apuntalar el lateral derecho del primer equipo a medio plazo”, publica el medio Super Deporte.

Además, Tribuna Deportiva menciona que las conversaciones ya se dan entre ambos clubes y su cesión podría acelerarse.

“El Valencia CF busca un lateral derecho que pueda reforzar al filial, pero con proyección para el primer equipo, una fórmula que ya intentó en anteriores mercados con jugadores como Buba Sangaré. En ese contexto, Kenay Myrie es un perfil que gusta en la secretaría técnica, aunque no es la única alternativa que se maneja. La operación no se presenta sencilla, ya que Saprissa pretende una compensación económica y el jugador, que tiene contrato con el club costarricense hasta 2028, cuenta con otros pretendientes. El Valencia ha mostrado interés y lo va a intentar, pero también trabaja en otras opciones dentro del mercado”, menciona el medio.

Myrie tuvo un gran rendimiento con los morados y pasó de un valor de mercado de 250 mil euros a casi unos 800 mil, según el sitio especializado Transfermarkt.



