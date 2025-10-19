El Saprissa se despide de la famosa “labuelita de La Ultra”

Este sábado el Saprissa dio a conocer una triste noticia.

Se trata del fallecimiento de doña María Díaz Díaz, más conocida como “la abuelita de La Ultra”.

Doña María se ganó el cariño y pareció de la grada, convirtiéndose en una de las aficionadas más conocidas del equipo tibaseño.

Los morados juegan este domingo en el Morera Soto el clásico nacional ante Alajuelense.