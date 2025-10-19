Deportivo Saprissa
El Saprissa se despide de la famosa “labuelita de La Ultra”
Doña María Díaz era una de las aficionadas más reconocidas de los morados
Este sábado el Saprissa dio a conocer una triste noticia.
Se trata del fallecimiento de doña María Díaz Díaz, más conocida como “la abuelita de La Ultra”.
Doña María se ganó el cariño y pareció de la grada, convirtiéndose en una de las aficionadas más conocidas del equipo tibaseño.
Los morados juegan este domingo en el Morera Soto el clásico nacional ante Alajuelense.