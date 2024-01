El llamado de atención de Vladimir Quesada a los juntabolas de todos los estadios

Por Daniel Jiménez | 27 de enero de 2024, 20:30 PM

El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, protagonizó un llamado de atención sobre un tema que se las trae en el fútbol nacional como es el de los juntabolas.​

Tal y como sucedió con la expulsión de Jefferson Brenes, el pasado miércoles ante Herediano (2-1), luego de un empujón a uno de ellos.

Vladimir se refirió al castigo de Brenes y una situación que, en su criterio, sucede en todos los estadios de Costa Rica.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Vladimir:

Análisis del juego: Es satisfactorio el trabajo del equipo. En los partidos anteriores perdimos puntos porque no fuimos contundentes en ninguna de las dos áreas y nuestros rivales sí. Fue un muy buen primer tiempo para nosotros, pudimos haber sentenciado el juego, pero no fuimos certeros. Lo importante es que se están creando las opciones.

Juego de Saprissa en cancha artificial: Para nadie es un secreto que nosotros no entrenamos en césped sintético porque entendemos que saltar a hacer un entreno ahí es perjudicial para nuestros jugadores. Al estar acostumbrados jugar en cancha de césped natural es diferente, más cuando las canchas tienen medidas más reducidas, eso lo entendemos y es un riesgo que tenemos que correr. Necesitamos las canchas sintéticas por nuestra posición geográfica. Todos los equipos deberían tener una cancha con césped natural, pero las divisiones menores también deben hacer uso de las instalaciones. Hay que afrontarlo y no estamos acostumbrados, probablemente nuestros juegos no son como quisiéramos por la rapidez o no rapidez del balón, por la manera de rebotar, pero a pesar de eso los tres torneos anteriores, este equipo ha sido campeón.

Partido sin seleccionados: Nosotros hicimos una programación durante la pretemporada y la establecimos de tal manera, ahora nos quisieron cambiar las reglas, pero nosotros habíamos tomado en cuenta todo. Nosotros no vamos a permitir que nos impongan algo que nosotros no queremos. La programación se hizo de esa manera entendiendo que tenemos partidos muy importantes. Entendemos que probablemente algunos iban a ser llamados a la selección, pero entendíamos que no se nos van a tocar a los jugadores extranjeros. Creemos que tenemos la planilla suficiente para afrontar ese partido, situación diferente sería si para esa fecha nos convocan a los extranjeros.

Yosert Hernández: Creo que hizo un muy buen primer tiempo, en el segundo su forma deportiva bajó, estamos muy contentos con todo lo que nos ofrece.

Mariano Torres: Se debe a las canchas sintéticas y los dos últimos partidos prácticamente terminó los 90 minutos. Antes de empezar el torneo, Mariano hizo cinco entrenamientos grupales, es importante dosificarle las cargas.

Sanción a Jefferson Brenes: Es lamentable, yo creo que le tenemos que poner atención a lo que está sucediendo en todos los estadios con la actuación de los juntabolas, incluyo al Ricardo Saprissa. Repito, incluyo a los mismos juntabolas del Ricardo Saprissa. Yo no sé si usted vio lo que sucedió en el juego entre Liberia y Puntarenas FC, que un juntabolas tenía vacilado a Douglas Sequeira. Lamentablemente, perdemos a un gran jugador que ha sido importante.

Llegada de Eduardo Anderson: La actuación de Eduardo en San Carlos habla por sí sola. Nos llamó la atención su fluidez y su estilo de juego. Tiene el perfil de defensor internacional. La lesión de Kendall Waston se ha atrasado un poco.

Cambio de formato del torneo: Mo he escuchado propuestas, me referiré a eso hasta que escuche las opciones. Hay muy mala planificación de parte de los de pantalón largo, me parece que se debería de buscar a Paulo César Wanchope, Carlos Watson, Óscar Ramírez y demás porque serían una gran ayuda.