El lamento de Vladimir Quesada tras eliminación en Concacaf: “La tuvimos”

El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, se marchó dolido del Subaru Park en Filadelfia tras la eliminación del equipo de la Copa de Campeones de Concacaf.



Vladimir afirmó que el Monstruo tuvo la oportunidad de pasar a los cuartos de final del torneo internacional, pero al final el boleto fue para el Philadelphia Union.



El estratega defendió en reiteradas ocasiones que el equipo estuvo cerca e incluso generó tres o cuatro acciones claras para definir el partido.



Estas fueron las frases más destacadas del estratega del Monstruo:



Análisis de la serie ante el Philadelphia Union: El partido lo ganamos. Eso no se puede olvidar, perdimos el tiempo extra. Es un sinsabor para nosotros debido al esfuerzo que se hizo en el terreno de juego. Los muchachos se brindaron. Muy pocos creían que podíamos venir a ganar, pero nosotros sí. Así es el fútbol cuando menos lo esperábamos.



Oportunidades: Lo intentamos . La tuvimos, en alguna de esa jugada, tuvimos 3 o 4 momentos para hacer el gol. No le puedo decir que estamos contentos, satisfechos. Hicieron un gran partido y ganaron el mismo.



Experiencia: Esto nos tiene que servir de parámetro, somos el tricampeón de nuestro país, este torneo nos ha costado pero yo creo que los últimos tres o cuatro partidos son una realidad increíble para nuestros muchachos de lo que pueden hacer. La experiencia acumulada tiene que salir a relucir en nuestro torneo doméstico.



Aficionados ticos en Filadelfia: Anduvimos como 50 y 50, con un cálculo teniendo un buen ojo, es increíble la afición de Costa Rica y la afición de Saprissa. Hubiésemos querido que la fiesta hubiera sido completa.



Qué hubiera hecho diferente: Es difícil, lo que nosotros queríamos era ganar en los 90 minutos, tratamos de hacerlo, tuvimos la pelota lo más posible a la banda y ya estar el rival en su bloque que desde ahí vinieran los centros.



Kendall Waston: La tuvo, la bola pasó por todo lado y no pudimos anotar. Aquí no estamos inventando nada, es una herramienta que ya hemos usado.



Anotar tres goles en Estados Unidos: Lo que siento es que nos hizo falta por lo menos dos o tres goles más. Él merecer no existe en el fútbol, pero de acuerdo a nuestro juego, creo que nos hizo falta. Esto nos tiene que servir de experiencia para nuestro siguiente partido.