El gol que le hace falta a Mariano Torres con Saprissa

En palabras de su técnico Vladimir Quesada, Mariano Torres es el mejor futbolista en la historia del Saprissa.

Su dominio del balón, sus cobros de tiro libre, sus exquisitos pases y su visión de juego lo han hecho ya una figura eterna del saprissismo.

Sin embargo, ese ídolo morado tiene una tarea pendiente: Marcar un gol en la cancha de su archirrival, el estadio Alejandro Morera Soto.

El volante, que recién cumplió 37 años, ha disputado 41 clásicos entre la Primera División, Concacaf y Torneo de Copa, pero únicamente ha marcado seis tantos.

Todos en Tibás o el Estadio Nacional y ninguno en el feudo rojinegro.

“Más allá de que sea una final, es un clásico y eso lo hace especial. Primero tenemos que hacer una buena recuperación, pues, venimos de muy pocos días de descanso y ahí está la clave”, mencionó el volante tras el partido ante San Carlos.

Por su parte, el técnico Vladimir Quesada no le dio mucha importancia al hecho de que su principal figura aún no haya marcado en Alajuela.

“Eso no es importante, si puede anotar bienvenido sea, pero el hecho de que no haya anotado no quiere decir que no haya hecho un montón de partidos buenos en el Morera Soto. Ningún jugador, ni Pelé, ni Maradona, ni Messi, ni Cristiano Ronaldo han ganado un partido solos, necesitan siempre de sus compañeros para vencer”, explicó el estratega morado.

​Mariano contará para estos partidos con el apoyo de su madre y su hija, quienes lo vinieron a alentar desde Argentina, algo que no había ocurrido en las anteriores fases finales.

“Nuestra afición es única y ya sabemos lo que nos apoya y alienta y esperemos regalarle otro torneo más a ellos”, añadió el argentino.

Con el Saprissa el futbolista ha disputado 340 partidos y marcado 64 tantos.

Torres termina contrato con Saprissa el próximo mes de diciembre y en algún momento llegó a afirmar que pensaría bien su futuro tras ganar el título 40, algo que podrían conseguir si vencen a la Liga en esta fase final.

Los goles de Mariano Torres ante la Liga:

Clásicos disputados: 41

Goles: 6





Temporada 17/18

Victoria 2-0 en Tibás

Marcó al 43’ el segundo tanto.

Temporada 18/19

Victoria 2-1 en Tibás

Marcó al 10’ de tiro libre el 1-1.

Temporada 19/20

Victoria 1-0 del Saprissa en Tibás el gol del título en pandemia.

Marcó al 67’.

Temporada 21/22

Victoria 4-2 del Saprissa en Tibás

Marcó dos tantos el primero al 40’ de penal el 1-2 y al 90+3’ el 4-2.

Temporada 22/23

Victoria 1-0 en la final de segunda fase en Tibás.

Marcó al 7’ con un remate de izquierda.

Fuente: Transfermarket y soccerway.