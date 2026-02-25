El clásico aún no termina: Desde México, famoso analista arbitral da veredicto sobre polémica jugada

El pitazo final de Keylor Herrera en el clásico nacional se dio el sábado pasadas las 10 p. m. y más de dos días después el juego entre Saprissa y Alajuelense aún no termina. El debate continúa, es constante y hasta afuera de Costa Rica.

El popular analista arbitral mexicano, Fernando "El Cantante" Guerrero también dio a conocer su veredicto sobre la polémica jugada entre el saprissista Pablo Arboine y el atacante manudo Anthony Hernández.

Para el exréferi azteca, la acción era penal debido a que la sujeción de Arboine sobre Hernández fue clara.

Además, Guerrero dijo que el arbitraje tico está "sin rumbo".

Se debió sancionar PENAL a favor de @ldacr una sujeción CLARA del defensor de @SaprissaOficial que DIFICULTA el movimiento para que juegue la pelota el delantero.

El VAR debió llamar al árbitro.

Sin rumbo el arbitraje en @fedefutbolcrc pic.twitter.com/UY7qyEu0t0 — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) February 24, 2026

El popular "Cantante" es un destacado exárbitro mexicano de la Liga MX y árbitro internacional (Mundialista en Qatar 2022) que se retiró en enero de 2025 tras 15 años de carrera. Actualmente, se desempeña como analista arbitral para TUDN.



¿Qué dice el informe arbitral sobre esta jugada?

Teletica.com tuvo acceso al informe que envió la Comisión de Arbitraje a los clubes:

"El árbitro en campo decide no sancionar penal por una sujeción del jugador #3 de Saprissa sobre el jugador #7 de Alajuelense, tratándose de una situación normal de juego", cita el texto.



﻿El audio y video del VAR



﻿

