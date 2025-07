¡Dudas despejadas! Erick Lonis respondió todas las preguntas deportivas de Saprissa

Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, evacuó todas las dudas deportivas del Monstruo.

—¿Cómo han avanzado las conversaciones con David Guzmán?

Hoy tengo una reunión con él, es un jugador importante, David tiene algunas aspiraciones profesionales.

—¿Qué tiene Saprissa que ha exportado tantos porteros en los últimos años?

Primero están los parámetros en la escogencia de talentos, cuando yo empezaba a jugar mi estatura era perfecta para ser portero, hoy no cumplo con los parámetros para ser portero, nosotros nos hemos ido adaptando a esos parámetros. El jugar en un equipo tan exigente, la exigencia en la portería de Saprissa, con todo el respeto para los demás, es mayor, no es lo mismo que te hagan un gol discutido en Saprissa y en otro equipo. Yo he estado en otros clubes y en la Selección y uno sabe cuál es la consecuencia de recibir un gol malo en el Saprissa. Ante esta exigencia, el equipo ha buscado arqueros que tengan personalidad y que cumplan características de estatura, carácter y un gran departamento de porteros, es una combinación de porteros, para que Saprissa haya producido arqueros no solo para nivel internacional y mercado nacional.

—¿Cuál es la realidad de Francisco Calvo?



Lo que pasa con Francisco es muy normal, es un jugador que está jugando en el extranjero y no tiene club y solicita entrenar. Es el caso de Francisco, sabemos el líder y jugador que es, la afinidad que tiene el Deportivo Saprissa. No he hablado con él. Estamos contentos que él haya elegido al Saprissa entrenar y vamos a esperar.

—¿Renovará Mariano Torres?

No hemos hablado de ese caso en particular. Ya llegará el momento en que me siente a hablar sobre ese tema. Lo que hemos estado intentando hacer con los jugadores que tienen cierto recorrido es que cuáles son sus expectativas y qué quieren hacer tras el retiro, esa conversación ya la tuve con Guzmán, no es que se esté retirando y ya la tuve con los porteros y tengo esa conversación con Mariano. Cuando hay este sentido de pertenencia con un club, esas conversaciones son bastante amables. Es una alianza para lo que sigue, y esperamos tener esa conversación pronto.

—¿Qué novedad hay con Warren Madrigal? ¿Lo inscribirán?



Hoy estuvimos hablando con Paulo César de eso. Él se está tratando aquí, la intención de Paulo César es contar con él, está para regresar en un par de meses y la intención es contar con él. Ya de temas contractuales hay que hablar con su agente y con él, nuestra intención es que se incorpore al equipo cuando se recupere.

—¿Qué tanta injerencia ha tenido usted en la toma de las últimas decisiones en el Saprissa?



Yo siempre he dicho la verdad, primero: Saprissa no depende de una persona, tiene un equipo muy comprometido. Muchas cosas que han pasado no tienen que ver con mi llegada. Hay muchas personas trabajando de manera importante en el equipo. Omnilife es algo manejado por Gustavo Chinchilla y Juan Carlos Rojas, me parece genial, es una marca que tenemos afinidad, es una empresa a la que el saprissismo le tiene mucho cariño. Lo de Kevin Chamorro, mi primera intención luego de hablar con los técnicos es que él se quedara, a lo largo de la historia, Saprissa siempre ha tenido dos porteros de experiencia desde la primera vez que vi al equipo estaban Marco Rojas y Juan Gutiérrez. La intención era tener dos y luego prestar a otro.

Hablamos con Chamorro y nos dijo que quería irse, luego hablamos con todo el Comité Técnico del equipo, negociamos para que Kevin se fuera y dejara un monto para el club.

En decisiones en divisiones menores sí hemos tenido que ver, en el tema del equipo femenino tenemos que ver, eso ha sido un gran logro. La salida de Sabin Merino que tenía que hacerse, cambiaron las condiciones, en este caso de Sabin, quien es excelente persona, lo hemos venido acompañando sobre lo que pasa con él. Lo de Juan Carlos, la permanencia, ha sido una situación muy personal, yo respeto muchísimo la trayectoria de Juan Carlos.

—¿Estarán los panameños listos para el inicio del torneo?



Hay que ser bien realistas y entender cómo es el proceso. Tenemos que cumplir con el proceso que todo extranjero y toda organización debe cumplir, eso significa traída de documentos apostillados, hay un horario de toma de huellas, un horario para que ellos resuelvan, es el proceso normal. Dentro de ese proceso, hemos hecho todo lo más rápido que los plazos nos permiten, esperando que esos plazos coincidan para tenerlos sino ya no depende del Saprissa, depende de la velocidad con que las instituciones respondan.

—Sobre Sergio Gila que ahora forma parte de una firma de representación de jugadores: ¿Cuál es la postura del Saprissa sobre este tema?

Hay que poner las cosas en su contexto, es normal que la gente que está en el fútbol siga vinculada al fútbol. Saprissa es una cantera de jugadores exportables. Tal vez, en lo único que yo variaría sería en las formas en que se dio. No nos ha dado tiempo de que ese traspaso fuera más armonioso. Algunas cosas se pudieron hacer de una forma distinta.

Vamos a cambiar el tema de que los agentes lleguen a nuestras divisiones menores. No le veo mala intención, mala fe, no le veo que sea fuera de lo común, yo cambiaría la forma, sea como sea es responsabilidad del club.

—¿Usted dentro del Comité Deportivo de Saprissa qué prioriza para contratar un jugador: los números y data o la percepción de esos datos?

Una combinación de ambas, me sorprende cuando la gente contrata solo por video, como en video todo mundo juega bien, ese es un monstruo, pero si coge un pedacito de otro partido, pone música tuanis, luego se ve diferente. Eso pasa con los datos, son muy interpretables, pero hay que ver la circunstancia. Mi papá siempre habla con ejemplos prácticos, supongamos que tenemos dos vacas, son la misma raza, son puras, una produce 34 kilos de leche y la otra 20, si ustedes dan los datos, ustedes compraría la de 34, la de 34 consume 20 kilos de alimentos al día y la otra 2 kilos para producir 18, compro la otra porque me sale más barato. Es lo mismo, los datos son muy interpretables. Yo puedo tener datos buenísimos, pero hay que ver dónde se produjeron esos datos.

—¿Cuál es la realidad de Ricardo Blanco?



Está integrado al staff de divisiones menores, tiene ese ímpetu, esa fe dependiendo de lo que su lesión dicte, está trabajando en divisiones menores, tengo varias conversaciones pendientes, he tenido más de 40 conversaciones personales, pero me faltan otras.



—¿Qué opina del formato del torneo?



El Saprissa va a tener una posición institucional en estos temas y es la que presenta el presidente Juan Carlos Rojas, yo le voy a decir mi posición, yo nunca he estado de acuerdo con el campeonato corto. Nos hace menos competitivos, no da tiempo de consolidar jugadores, no da tiempo. Si usted es un entrenador que a cuatro o cinco partidos lo van echando, no puede consolidar jugadores. A los equipos no les queda más que basar sus esfuerzos a final de año en ver a jugadores a los que va a fichar.



Además, el torneo corto no es lo mismo en cuanto a preparación. Jugar más de 40 partidos para ser campeón, no es lo mismo terminar en diciembre cuando los torneos eran largos, no es lo mismo pasar diciembre aburrido u esperarse dos meses para volver a empezar la pretemporada, ir, terminar otro torneo, no es el mismo compromiso que termine en diciembre y en 22 días estamos de vuelta.



—¿Seguirá Jorkaeff Azofeifa en el equipo?



Él está en el equipo, normal. De momento no hemos hablado sobre el tema, pero no lo tenía en el radar de que él se fuera a otro equipo.