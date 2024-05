Douglas Sequeira disipó las críticas: se ganó titularidad a pulso

Con regularidad, el defensor Douglas Sequeira, de 20 años, disipó las críticas y se ganó su titularidad a pulso.

Sequeira ha estado en 17 partidos de los 20 que registra el Monstruo en el Clausura 2024.

Tras un inicio dubitativo y con cuestionamientos, Sequeira pudo mantenerse la temporada con la mano levantada.

Su mejor partido quizás pudo ser el pasado clásico nacional en el Morera Soto (2-2), donde, incluso, el club se vio mal en la zaga con su salida de cambio.

Sequeira ha jugado en el centro de la zaga junto a Fidel Escobar, Pablo Arboine y Eduardo Anderson.

"Todo es honra y gloria de Dios, he venido trabajando en silencio, tranquilo, día a día y lo que me queda es demostrar en el terreno de juego", comentó el futbolista en Teletica Deportes Radio.

Douglas afirmó que su familia es la que le ha ayudado en los momentos buenos y malos en sus primeros pasos en la Primera División.

Por su parte, su padre, Douglas Sequeira, técnico de Puntarenas FC, afirmó que desea que él haga su propia carrera.



"Nos enfrentamos por segunda vez, normal, yo vivo aquí (en Puntarenas), estaba mi esposa y mi hija, ellas querían que Douglas jugara bien y a mí me fuera bien. Yo con él tengo una buena relación, a la 1 p. m. le puse un mensaje que se concentrara que yo quería ganar y él también quería ganar. Él tiene que hacer su propia carrera, le he puesto el ejemplo de jugar en un equipo pequeño y un equipo grande, en uno pequeño se le puede perdonar un partido malo, en un grande no. Que él haga su carrera, los golpes lo tienen que hacer madurar", concluyó.

Sequeira volverá a ser titular este martes a las 7 p. m. en el duelo frente a San Carlos en Ciudad Quesada.