Deportivo Saprissa
¿Dónde terminó Gustavo Herrera, el exdelantero de Saprissa?
El atacante estaba a préstamo con el cuadro morado.
El atacante panameño Gustavo Herrera jugará con el Sporting San Miguelito.
Tras su paso por Saprissa, el delantero jugará con el club canalero para el Torneo Clausura 2026.
"Más potencia y más hambre de victoria para el equipo rojinegro. Bienvenido a casa, Gustavo", publicó el club en redes sociales.
Con los morados, Herrera no tuvo su mejor versión. En el Torneo de Apertura jugó 14 partidos y 559 minutos, anotó solo un gol. En Copa Centroamericana disputó cuatro encuentros para 289 minutos.