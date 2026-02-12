EN VIVO
Clock

de HS

Deportivo Saprissa

¿Dónde terminó Gustavo Herrera, el exdelantero de Saprissa?

El atacante estaba a préstamo con el cuadro morado.

Gustavo Herrera. Foto: El Podcast de La Hinchada
Gustavo Herrera. Foto: El Podcast de La Hinchada
Por Daniel Jiménez 12 de febrero de 2026, 11:41 AM

El atacante panameño Gustavo Herrera jugará con el Sporting San Miguelito.

Tras su paso por Saprissa, el delantero jugará con el club canalero para el Torneo Clausura 2026.

"Más potencia y más hambre de victoria para el equipo rojinegro. Bienvenido a casa, Gustavo", publicó el club en redes sociales.

Con los morados, Herrera no tuvo su mejor versión. En el Torneo de Apertura jugó 14 partidos y 559 minutos, anotó solo un gol. En Copa Centroamericana disputó cuatro encuentros para 289 minutos.

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas