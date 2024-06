Disciplinario veta La Cueva por un partido tras la final que deparó el título 40

El Tribunal Disciplinario vetó el estadio Ricardo Saprissa por la invasión peligrosa de aficionados al terreno de juego, en la pasada final ante la Liga, que deparó en el tetracampeonato y el título 40 para los morados.

El detalle de las sanciones que dio a conocer, este miércoles, la Federación Costarricense de Fútbol:

Deportivo Saprissa



-Al jugador Jefferson Brenes Rojas con un partido de suspensión y una multa de ₡78.750 por recibir dos tarjetas amarillas en un mismo encuentro.



-Al Club con una multa de ₡420.000 por no destacar las zonas amarillas (zonas de evacuación) por quinta ocasión en el campeonato y encontrarse en instancias finales.



-Al Club con una multa de ₡262.500 por el ingreso de objetos no permitidos en las etapas finales del campeonato.



-Al Club con el veto de uso del estadio Ricardo Saprissa para el próximo partido que dispute de local, así como con la imposición de una multa de ₡210.000 por la invasión peligrosa de aficionados al terreno de juego.



-Al Club con una multa de ₡262.500 por incumplir con el reglamento de premiación de la UNAFUT (no portar la camiseta de campeón).



-Al Club con una multa de ₡262.500 por incumplir con el reglamento de premiación de la UNAFUT (utilizar prendas no autorizadas).



Liga Deportiva Alajuelense



-Al Club con una multa de ₡183.750 por retrasar el inicio del partido por más de cuatro ocasiones en la temporada.



-Al Club con una multa de ₡262.500 por incumplir con el reglamento de premiación de la UNAFUT (utilizar prendas no autorizadas).