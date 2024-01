Disciplinario rechazó acusación de Freddy Góndola contra Mariano Torres

Lo que se discutió supuestamente había sucedido en la final del Torneo de Copa, el pasado 18 de noviembre.



Tras el compromiso, en transmisión de FUTV, el entonces jugador manudo, Góndola, indicó que Torres, supuestamente, lo insultó de manera racista.



"No me puede decir 'negro mono'”, denunció Góndola, públicamente.



Declaración que fue desmentida por el propio Torres, quien dijo: “Yo lo único que quería decir era eso, que yo no soy ningún racista, ni seré racista. Que no dije ninguna palabra de las que se están diciendo. Quería aclarar eso... Con tranquilidad porque sé muy bien lo que soy como persona y sé muy bien lo que hago y lo que digo. Lo vuelvo a repetir, no soy racista, ni seré racista”.



El 30 de noviembre pasado, se informó que la Liga había solicitado un castigo de ocho partidos y una multa económica de ₡1 millón.