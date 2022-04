Diagnóstico: ¿Por qué Saprissa está más cerca del último lugar que de clasificación?

El mal momento que atraviesa el Saprissa no es casualidad. En criterio de exjugadores emblemáticos del club hay dos temas puntuales: de forma (resultados y lo que muestra en cancha) y de fondo (inversión, fichajes de peso y ligas menores).

Para analizar qué sucede en el cuadro morado, Teletica.com conversó con Hernán Medford, Marco Rojas, Alonso Solís y Ronald González.

"Lo que todo el mundo ve, anda por un mal momento, en vez de pelear arriba lo hace abajo y eso es una responsabilidad de todos. Estamos hablando de Saprissa", comentó Medford.

​En criterio de El Pelícano, esta situación que aqueja al Monstruo "es algo que se ha venido dando en los últimos años", por lo que no debería de sorprender a nadie.

​Además, para Medford, hay que ver si los jóvenes pueden llegar a consolidarse, pero eso es algo ajeno al presupuesto, pues es calidad.

"Es preocupante y la afición no va a entender si hay bajo o mucho presupuesto, se toman las decisiones".​​ Para uno de los técnicos y exjugadores más emblemáticos en el Monstruo, hay que darle méritos a los estrategas que han salido campeones como Wálter Centeno o Mauricio Wright.

"El que no tiene títulos es un fracaso total, obviamente se le dará más oportunidades, pero tendrán que hacer un cambio. Saprissa es muy buen equipo y ahora tendrá que ganar la mayoría de partidos. Jeaustin es una muy buena decisión", añadió.

​Por su parte, el exportero Marco Rojas se enfrascó específicamente con los jugadores que conforman el plantel, pues en su criterio son quienes toman las decisiones finales dentro del campo.

​"Se perdió la identidad, hay jugadores que lo hacen bien, pero en equipos pequeños. Parece que le faltan el respeto a grandes seguidores de muchos años. Es como si fueran a jugar con el equipo del pueblo, no me interesa si son caros o baratos. Definitivamente, el equipo adolece este liderazgo", añadió.

Para Rojas, hay futbolistas recién fichados que "no se han dado cuenta lo que es estar en Saprissa".

​Y señaló que el principal problema está en la liga menor. "No sé quiénes están ahí. Una cosa es tener el sentido pedagógico para transmitir enseñanza. Hay jugadores que pareciera que solo juegan para una cámara".

Por último, el emblemático número 10, Alonso Solís, indicó que analizar al Monstruo no es nada fácil, pues "no es de ahorita sino que tiene tiempo de que no anda en su mejor momento".

"Yo creo que ha faltado en las renovaciones de los jugadores de los más jóvenes. A ellos no les ha ido bien, no les ha dado la talla. No han sido tan determinantes como los de otros equipos", destacó Alonso.

El Mariachi explicó que hay una estructura que ha fallado en el club y que tampoco se puede culpar de todo a Ángel Catalina, gerente deportivo.​

"Se debería tener cuatro o cinco jugadores por puesto que sean competencia sino tener la facilidad de traer jugadores ya hechos, pero de peso. ​Si usted no va a traer nadie de peso para Saprissa, mejor juegue con jóvenes de nuestra cantera", detalló. Y agregó: "Yo creo que Catalina no tiene toda la culpa, uno no sabe si él quiere traer a alguien y no hay plata, hay jugadores que si no son de peso, entonces mejor jugársela con los de la cantera".

Deben estar los mejores

Por su parte, el estratega que ganó el mítico título 30 del Monstruo afirma que no sé lo que sucede a lo interno para brindar un análisis detallado, pero que el club pasa un "momento de irregularidad.

"Están pasando un momento de irregularidad como le sucede a todos los equipos, solo que en Saprissa se hace más evidente porque está acostumbrado a ganar siempre", reseñó.

Además, González indicó que hay algunas razones puntuales del bache del equipo.

"Han cambiado el técnico en muy corto tiempo y no hay secuencia de trabajo, los jóvenes deben levantar más la mano y tener mayor relevancia, hay muchachos con buena proyección y lo que ocupan es tiempo", especificó.

También, bajo su criterio, la institución se levantará sin problema. "Su afición los va a acompañar para salir pronto, más el trabajo del nuevo cuerpo técnico".

Específicamente del presupuesto, adujo que "no puedo opinar del dinero, pero en Saprissa siempre deben estar los mejores".

Los morados afrontan un momento complicado en el que están a cuatro puntos de Jicaral, que es último y a seis unidades de Sporting, que es cuarto lugar.