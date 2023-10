Día y hora: ¿Podrá Saprissa darle vuelta a la serie ante Real Estelí?

2 de octubre de 2023, 11:02 AM

Esta semana se disputan los juegos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana y los clubes ticos entran a escena.



El Saprissa busca darle vuelta a la serie luego de la penosa derrota 1-0 ante el Real Estelí en Nicaragua.



Los morados se medirán contra los pinoleros este miércoles, a las 6 p. m, en La Cueva.



Por su parte, el Herediano será el segundo equipo nacional en competir.



Los rojiamarillos enfrentarán al Comunicaciones de Guatemala este miércoles a las 8:15 p. m. en el Fello Meza.



Los dirigidos por Jeaustin Campos firmaron un empate sin goles en suelo chapín.



Los últimos dos clubes serán Alajuelense y Cartaginés, quienes se medirán este jueves a las 8 p. m. en el Morera Soto.



La serie está 3-1 a favor de los rojinegros, por lo que llega muy encaminada para Andrés Carevic y compañía.



Calendario



Juegos de vuelta de cuartos de final



Miércoles 4 de octubre 2023



Deportivo Saprissa vs. Real Esteli FC (Nicaragua) - Estadio Ricardo Saprissa 6 p. m.

Herediano vs. Comunicaciones FC (Guatemala) - Estadio Fello Meza, 8:15 p. m.



Jueves 5 de octubre 2023



Alajuelense vs. Cartaginés - Estadio Alejandro Morera Soto, 8 p. m.