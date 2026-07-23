“Detalles”: uno de los principales puntos de trabajo en Saprissa previo al inicio del Apertura 2026

Saprissa llegó a la final del Clausura y vio a Herediano festejar. Los morados volvieron a quedarse cerca y ya suman dos años sin levantar una copa.

Previo al inicio del Apertura 2026, los morados tienen en mente volver a celebrar y saben que los detalles serán determinantes para lograrlo.

"Tenemos que aprender de lo vivido y creo que estamos en esa etapa. Estamos viendo muchas cosas por las cuales no nos alcanzó para llegar a la final el torneo pasado. Esperemos que ese aprendizaje sirva para que no nos vuelva a pasar este torneo. No queremos que se repita, así que tenemos que estar más alertas", explicó Heiner Segura sobre el trabajo que realizan en Tibás.

Los jugadores también entienden por dónde pasan los aspectos que deben mejorar si quieren volver a la cima.

"Tenemos que terminar mejor las jugadas y ser más contundentes. La parte de quedar bien parados es algo que hemos venido trabajando mucho. Esta pretemporada nos ha ayudado a trabajar los detalles para que todo salga bien, empezar de buena manera y afrontar de la mejor forma ambos torneos", indicó Sebastián Acuña.

Los morados tendrán este semestre, además de la Primera División, el reto de realizar un buen papel en la Copa Centroamericana de Concacaf, lo que significa aún más presión para el plantel y el cuerpo técnico.

"Siempre va a ser complicado, sobre todo porque hay muy poco margen de trabajo, al ser tan seguidas las competiciones. Ahí es donde digo que ya tenemos una base y un trabajo más acumulado del profesor Hernán, y eso también nos fortalece", concluyó Heiner Segura sobre cómo encararán ambas competencias.