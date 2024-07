Despejadas todas las dudas en Saprissa: ¿Se ficharán más jugadores? ¿Saldrán otros?

Sobre el Deportivo Saprissa rondan muchas dudas: ¿Contratarán a otros jugadores? ¿Quiénes se irán? ¿Hay opciones reales de ventas a Europa?

Este jueves, Sergio Gila, gerente deportivo morado, aclaró esas y más dudas al rededor del tetracampeón nacional.

— ¿Habrá más salidas del equipo?

Luis Paradela salió y nosotros muy contentos de que cumpla el sueño, no sé si puedan darse más salidas, tenemos cosas avanzadas con varios clubes, nosotros nos estamos caracterizando por tener una planilla de buen nivel y garantías. Pase lo que pase, lo más importante es que logremos el pentacampeonato y ojalá nos quitemos la espinita en Copa Centroamericana.

—¿Van a rellenar la plaza de extranjero que está vacante?



Vamos a quedarnos pendientes, nos pasó la vez pasada con Michaell Chirinos y nos esperamos y nos movimos con Eduardo Anderson tras la lesión de Kendall Waston. Queda mucho tiempo, inicia a penas el 5 de julio el periodo, toca evaluar si hay conversaciones avanzadas para más salidas. Lo vamos a tomar con calma.

—¿Cuál es la situación de Kevin Chamorro y Gerald Taylor?



En Copa América intentamos que los jugadores estén centrados y no se distrajeran con estas cosas. Ahora que terminaron hemos acelerado conversaciones pendientes. Sí que hay cosas bastantes avanzadas con esos dos casos, pero creo que por el tema de la confidencialidad hay que mantenernos un poco discretos. Esos dos jugadores se convertirán en legionarios.

—¿Cuáles son los mercados más atractivos para los jugadores?



La Premier League o Liga Española, pero es un paso complicado para un jugador que viene desde Costa Rica. Puede ser el mercado de Portugal, Países Bajos, Bélgica y Suiza. Hay clubes que confían en los jóvenes, si viniera un club de la Premier por un jugador nuestro, encantado, pero hay que ser realistas.

—¿Se puede pensar en ganar la Copa Centroamericana?



Yo entiendo lo que opina la afición, nosotros somos los primeros que tenemos una espinita con el Centroamericano, fue un golpe duro lo que nos llevamos contra Estelí, nosotros estamos obligados con ganar todo. Esta planilla tetracampeona ha demostrado que está para muchas cosas. Nosotros no nos escondemos cuando dijimos que estábamos para grandes cosas. Incorporamos grandes jugadores. Estaremos valorando incorporar jugadores. No hay que ponerse nerviosos, las cosas están saliendo bien.

—¿Cuánto estiman que ganen por jugadores?



Con las posibles salidas, siempre hemos dicho que somos un club duro con las negociaciones porque nos tenemos que hacer valer y estamos obligados a ganar todo. Si salen, lo harán en un modelo bastante interesante para Saprissa. Yo confío que los jugadores nuestros tienen nivel para jugar en Europa. Nosotros nos hacemos valer y necesitamos un crecimiento para nuestros jugadores.

—¿Ahora que se habla de ventas millonarias: ¿cómo le pone precio Saprissa a sus jugadores?



Están tratando con la gran institución y en eso nos tenemos que respetar, el precio lo pone el propio mercado, el precio lo ponen las actuaciones de los jugadores, sus intervenciones mientras jueguen.

—Usted ya tiene un año en Saprissa, pero este es su segundo mercado de fichajes... :¿Qué tan diferente es moverse en ese juego de contrataciones y salidas?

Tenemos la mejor planilla del país, a nivel de Concacaf, siempre hay que mantener el nivel de talento, los títulos no son casualidad, los títulos no se consiguen siendo el mejor, día a día, teniendo a la mejor afición, yo soy consciente de eso. Mi mayor labor aquí es retener lo que muchos clubes quieren, muy conscientes de eso, cuando un jugador salga que sea un crecimiento real, hay que ver las mejores opciones, nosotros tenemos que aconsejar al jugar, algo importante, nosotros somos los primeros que le vamos a animar a salir. Yo creo que lo que llevamos aquí, ya llevo tres años en el puesto, en el puesto hace más de un año, estamos sustituyendo bien a la gente que está, estamos atendiendo las demandas del cuerpo técnico, estamos trabajando bien, duro, no nos relajamos, desde la celebración ya estamos hablando del tetracampeonato.

—¿Por qué optar por ese modelo de préstamo y no venta directa?

El objetivo número uno es que un jugador se vaya por una venta directa, pero si no habrá otras fórmulas, hemos hecho la operación de Luis Paradela, nos han hecho un buen pago inicial y hay una opción de compra, pero es complicado que salga un jugador con un préstamo sin cargo porque a nosotros nos supone un problema no tenerlo aquí. Nosotros estamos abiertos a que un jugador crezca.

—¿Cuánto dinero van a recibir por la compensación de los jugadores que convocaron a Copa América?



Yo la última noticia que tenía es que no íbamos a recibir plata, si lo recibimos encantado. Yo pregunté hace un mes y me dijeron que nada, si eso se da, nos correspondería bastante.