Desde su último título, Saprissa suma cuatro finales de segunda fase perdidas en fila

Por cuarto certamen consecutivo, el Deportivo Saprissa se quedó corto en sus aspiraciones y, por cuarta vez, no pasó de la final de segunda fase.

“Este semestre nos quedamos cortos y fracasamos en la meta de alcanzar la 41, que fue y será el objetivo principal hasta que esté en nuestras vitrinas”, explicó el presidente saprissista, Roberto Artavia.

En este Clausura 2026, los morados cayeron ante Herediano, que levantó la copa 32. En Tibás la victoria fue local por marcador de 2-1 y en la vuelta los rojiamarillos ganaron 2-0.

Para el Apertura 2025, el verdugo morado fue el eventual campeón: Alajuelense. Luego de un empate 2-2 en la ida, el segundo choque de la serie fue un contundente 3-1 manudo.

En el Clausura 2025, la Liga también envió a los tibaseños a casa. Un 3-3 inicial fue seguido por un 1-0 rojinegro, aunque los erizos cayeron en la gran final ante los florenses, que se coronaron.

En el Apertura 2024, otro campeonato herediano, los rojiamarillos abrieron la serie ganando 3-0 y el 2-0 en la vuelta se quedó corto para las aspiraciones tibaseñas.

“Sin más, nos ponemos a trabajar en la pretemporada, a revisar la plantilla y a prepararnos lo mejor posible para competir en el Apertura 2026-2027 y en la Copa Centroamericana”, concluyó Artavia.