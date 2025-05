"Desastroso": así califica Juan Carlos Rojas la utilización del VAR

El presidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas, criticó la manera en que se ha utilizado el Videoarbitraje y habló de al menos seis jugadas en que el club se ha visto afectado.

"Ha sido nada menos que desastroso la aplicación especialmente del VAR, uno no entiende cuándo se aplica o por qué a veces no se aplica el VAR y cuando se aplica, no se aplica bien siempre. En el caso nuestro en particular llevamos un par de meses donde ha habido no menos de seis jugadas particulares donde no se ha aplicado el VAR cuando era evidente o se ha aplicado mal y eso directamente ha incidido en no menos de seis jugadas que ha tenido un efecto negativo sobre nosotros, eso es muy frustrante", comentó Rojas en declaraciones a Radio Columbia la mañana de este martes.