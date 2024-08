Defensa preocupa: Saprissa recibe hasta dos goles por partido en lo que va del Apertura 2024

El arranque del Saprissa no ha sido del todo claro con dos victorias, igual número de derrotas y un empate en cinco partidos disputados.

Sin embargo, más allá de su sétima posición y estar a seis de los líderes, hay un aspecto que sin duda es el que más preocupa a la afición morada y es el gol recibido.

En cinco partidos disputados, los tibaseños han recibido 10 tantos, es decir, un promedio de dos por encuentro, una cifra bastante alta para los tetracampeones nacionales.

La cifra aumenta a 16 en nueve partidos si se toma en cuenta la Supercopa, Recopa y la Copa Centroamericana, donde ya suman dos compromisos ante Guanacasteca y Managua FC.

Incluso, de todos estos partidos, solo en la victoria 5-0 ante Guanacasteca por Concacaf, es el único partido en el que no han recibido goles.

A criterio de los propios morados, esto es algo fuera “de lo normal” en ellos y no les deja de preocupar.

“Acá no hay tiempo de bajar la cabeza. Sí, estamos a tiempo de cambiar las cosas, es mejor al principio, pero no estoy justificando. Hoy es una cachetada para mejorar, acá no hay tiempo de nada, somos Saprissa”, mencionó el guardameta Esteban Alvarado.

El portero explicó que, pese al mal momento defensivo, el equipo tiene con qué levantarse y que es mejor que suceda en el arranque del torneo.

“No es la primera vez que pasamos por donde asustan y esto es lo mejor para nosotros. Somos profesionales y tenemos que levantar cabeza.

“No es un arranque para levantar tanta la alarma, pero tampoco es el mejor para un equipo como Saprissa, nos están atacando y anotando mucho y eso hay que terminarlo”, añadió.

Similar criterio tuvo Kendall Waston, quien habló sin tapujos e hizo un llamado a tener mejor actitud.

“Vladimir puede poner 10 o 20 jugadores, pero al final esto está entre nosotros dentro de la cancha, a como sea tenemos que levantar, tenemos que mostrar más actitud”, expresó el espigado defensor.

​Incluso, dejó entrever que las salidas de algunos futbolistas clave les ha llegado a pasar factura.

“Lastimosamente, hemos sumado más bajas y acá es cuando siempre hablamos de que todos somos importantes, no importa los minutos que les toque, tenemos que aportar lo nuestro”.

Finalmente, el técnico Vladimir Quesada, tildó la situación de “anormal” y asegura que es un tema que lejos de preocuparle, más bien lo tiene bien ocupado.

“Yo lo que hago es ocuparme, es trabajar, hemos recibido muchos goles, cosa que es anormal en nosotros y solo queda trabajar”, sentenció.

Los morados cuentan con una diferencia de gol -1 en el certamen, pues suman 10 recibidos y nueve a su favor.