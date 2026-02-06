Debut de Medford fue pura fiesta en La Cueva

Su retorno al banquillo de Saprissa se tardó 20 años. La noche presagiaba un reto particular: debut en Torneo de Copa, una titular con muchos jóvenes y Carmelita, club de Liga de Ascenso, como rival.



Resultado final: pura fiesta en La Cueva en el reencuentro con Hernán Medford y un recibimiento con goleada 6-0 al cuadro verdolaga, en la ida de los cuartos de final del certamen.



El Monstruo dominó de principio a fin. Dos goles olímpicos engalanaron lo abultado del marcador.



Mariano Torres (5’), Ariel Rodríguez (8’ y 45+1’), Jefferson Brenes (26’ y 43’) y Marvin Loría (90') marcaron en el triunfo morado.



Torres y Jefferson fueron quienes marcaron los tantos olímpicos, situación particular que se dio por primera vez en un mismo partido, según datos de Daniel Calderón, estadígrafo de Teletica Deportes.



Otro aspecto que dio de qué hablar fue el volante Marvin Loría, quien marcó el sexto al 90'. Loría se repuso en el partido, pues desde que entró al 57' recibió silbidos de la hinchada.

Medford utilizó a jóvenes como Julián González, Matías Elizondo, Derek Woodly, Denilson Ampié, Juan Pablo Hidalgo y Alberth Barahona, quien ya tiene más experiencia.

Los goles del partido:

⏰ 45+1’ Gol de Ariel Rodríguez y el delantero ya sella un doblete. pic.twitter.com/wwUf3ux46D — FUTV (@FUTVCR) February 6, 2026

⏰ 44’ Gol de Jefferson Brenes y es el segundo gol olímpico de la noche. pic.twitter.com/FIzJcNSXDm — FUTV (@FUTVCR) February 6, 2026

⏰ 25’ Gol de Jefferson Brenes y Saprissa anota el tercer gol del encuentro. pic.twitter.com/T2M5SrkuZ9 — FUTV (@FUTVCR) February 6, 2026

⏰ 8’ Gol de Ariel Rodríguez y Saprissa aumenta el marcador. pic.twitter.com/LpNdGSJqg5 — FUTV (@FUTVCR) February 6, 2026