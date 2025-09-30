¡De regreso! Ricardo Blanco recibe alta médica tras siete operaciones en tobillo

El Deportivo Saprissa comunicó una noticia que parecería increíble: tras siete cirugías de tobillo derecho y dos años sin jugar, Ricardo Blanco recibió el alta médica y ahora podrá reincorporarse a los entrenamientos con el resto del grupo.

"A partir de este momento, Blanco iniciará su readaptación y puesta a punto física para retomar la competencia después de un largo periodo sin actividad deportiva de alto impacto", informó el equipo.

Los morados comunicaron que "el jugador deberá completar una serie de entrenamientos con miras a recibir su alta deportiva necesaria para ser tomado en cuenta por el director técnico, Vladimir Quesada".

El último partido del futbolista fue el 29 de mayo de 2023, en la final del campeonato contra Liga Deportiva Alajuelense.

Blanco ha jugado múltiples posiciones con los morados, desde lateral derecho o izquierdo hasta extremo.