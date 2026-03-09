¡De nuevo Orlando Sinclair! Saprissa sigue en la pelea por el liderato

De nuevo el delantero Orlando Sinclair ante Herediano. Una y otra vez, el atacante aparece ante su víctima favorita para darle el triunfo al equipo 2-1 frente al Team en La Cueva.

El juego no fue el clásico del buen fútbol... eso sí hizo falta, pero también hay que decirlo: ambos clubes tuvieron entrega y buena lucha en el campo con garra.

Los morados buscaron más el arco rival y demostraron más ambición frente al arco, prueba de ello fueron los dos goles que marcaron.

Gerson Torres (72') y Orlando Sinclair (88') decretaron los tantos del Monstruo. El primero de cabeza ras un centro de Jorkaeff Azofeifa. El segundo tras una acción entre Mariano Torres, Kendall Waston y Sinclair.

Algo tiene Sinclair que le ha marcado 11 goles al Team, es su víctima predilecta.

El tanto de los floresnes lo decretó José de Jesús González (81') en una acción de tiro de esquina.

Este panorama le permite a los tibaseños seguir en la pelea por el liderato con el Herediano. El equipo de José Giacone está en la cima con 22 puntos, uno más que los dirigidos por Hernán Medford.

Los goles del partido: