David Guzmán se pone a un cetro de ser el máximo coleccionista de títulos del Saprissa

Una más. Saprissa conquistó el título 40 y un tetracampeonato de forma holgada ante la Liga y para uno de sus jugadores más experimentados en su plantel, el título es muy especial.

Pese a estar ausente por expulsión en el partido anterior en el Morera Soto, para David Guzmán, este nuevo cetro lo coloca a solo uno de convertirse en el máximo coleccionista de títulos en la historia.

Guzmán alcanzó 11 cetros y se coloca a solo uno de igualar al legendario, Édgar Marín.

“Primero Dios, me falta uno para alcanzar al señor Edgar Marín, todos son importantes y especiales y lo que más quiero es llegar a ser el más ganador, me falta poquito, pero me falta mucho.