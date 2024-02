David Guzmán: "Que Philadelphia venga en pretemporada no significa que lleguen sin ritmo"

Guzmán, con una extensa carrera en la MLS , no se fía y reconoce que el hecho que los estadounidenses vengan sin ritmo de competición no significa absolutamente nada.

“Yo estoy al 100% de la rodilla , pero cuando un jugador viene de una lesión tan larga no puede llegar a competir y estar para los 90 minutos, vamos por esa línea y me siento bastante bien, con el grupo lo he trabajado bien”, indicó.

“Si me toca titular, bienvenido sea. Estas instancias me gustan y ojalá pueda competir, lo que no quiero es que se confundan y que digan que no estoy al 100% de mi rodilla”, añadió.